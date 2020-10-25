‘Hareket kızıyla vakit geçirdi bizde’

Usta müzisyen Coşkun Sabah, önceki gün Etiler'deydi. Kendisini görüntüleyen muhabirleri "Yeni haber yok" diyerek güldüren Sabah, "Yalan Yıllar albümüm iyi gitti. Şimdi ikincisi geliyor. Pandemide durmadık, şarkı yaptık, hareket bizde" diye konuştu. Sabah, "Benim söylemediğim sözler internet gazeteleri tarafından artık alıntı yapılıyor. Dinliyor dinliyor, flaş başlık yok. 'Ben kafadan uydurayım' diyor. İşte o flaş başlık da bizim başımıza bela oluyor. 'Geçinemiyorum' dediğimi kanıtlayana 1 milyon dolar veriyorum' dedim kimse çıkmadı. Demek ki öyle bir söylemim yok" dedi.