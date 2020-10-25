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’nin o davasıyla ilgili yeni gelişme! ‘Can güvenliğim yok’

Ünlü teknik direktör ’yi yağmalamaya teşebbüs edip darp ettiği iddiasıyla yargılanan eski kayınbiraderi Heja Elçi beraat etmişti. Karara itiraz eden Mustafa Denizli haklı bulundu. Mahkeme, yeniden yargılama yapılmasını istedi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:20 Son Güncelleme: 25.10.2020 09:30 ABONE OL
Mustafa Denizli’nin o davasıyla ilgili yeni gelişme! ‘Can güvenliğim yok’

CAN GÜVENLİĞİM YOK

, 2010 yılında evlendiği Evin Elçi'nin boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve ağabeyi Heja Elçi tarafından darp edildiğini belirtip şikayetçi olmuştu. Kayınbiraderinin kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyen teknik adam, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtmişti. Hakkında tehdit ve basit yaralama suçlarından dava açılan Heja Elçi beraat etmişti

Mustafa Denizli’nin o davasıyla ilgili yeni gelişme! ‘Can güvenliğim yok’

OLAĞAN AKIŞA AYKIRI DEĞİL

Ünlü teknik direktör, kayınbiraderi hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi.

Mustafa Denizli’nin o davasıyla ilgili yeni gelişme! ‘Can güvenliğim yok’

Denizli'nin geç şikayette bulunmuş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olmadığını belirten BAM, kararı bozdu. Dava dosyası, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye geri gönderildi.

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Mustafa Denizli’nin o davasıyla ilgili yeni gelişme! ‘Can güvenliğim yok’
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