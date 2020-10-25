Mustafa Denizli’nin o davasıyla ilgili yeni gelişme! ‘Can güvenliğim yok’

CAN GÜVENLİĞİM YOK



Mustafa Denizli, 2010 yılında evlendiği Evin Elçi'nin boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve ağabeyi Heja Elçi tarafından darp edildiğini belirtip şikayetçi olmuştu. Kayınbiraderinin kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyen teknik adam, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtmişti. Hakkında tehdit ve basit yaralama suçlarından dava açılan Heja Elçi beraat etmişti