Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde sergilediği Gesi Bağları performansı...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki hayranlarını bir kere daha şaşırttı. Aleyna Tilki'nin yıllar önce Taksim İstiklal Caddesi'nde gitar eşiliğinde şarkı söylediği anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Etrafına topladığı insanlara Gesi Bağları türküsünü söyleyen Aleyna Tilki beğeni topladı. Bir vatandaş tarafından çekilen Aleyna Tilki'nin sokak şarkıcılığı yaptığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.
İşte Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde sergilediği Gesi Bağları performansı.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin ilk kez yayınlanan görüntüleri! Taksim'de sokak sanatçılığı yapmış... | Video
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve sık sık yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin söylediği "Gesi Bağları" türküsü hayranları tarafından bir hayli beğenildi.