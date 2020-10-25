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Sokak şarkıcısı ! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce 'nde sergilediği performansı...

Genç şarkıcı hayranlarını bir kere daha şaşırttı. Aleyna Tilki'nin yıllar önce Taksim 'nde gitar eşiliğinde şarkı söylediği anlar sosyal medyaya damga vurdu. Etrafına topladığı insanlara türküsünü söyleyen Aleyna Tilki beğeni topladı. Bir vatandaş tarafından çekilen Aleyna Tilki'nin yaptığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. İşte Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde sergilediği Gesi Bağları performansı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:25 Son Güncelleme: 25.10.2020 09:30 ABONE OL
Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar ortaya çıktı!

Genç şarkıcı hayranlarını bir kere daha şaşırttı. Aleyna Tilki'nin yıllar önce Taksim 'nde gitar eşiliğinde şarkı söylediği anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar ortaya çıktı!

Etrafına topladığı insanlara türküsünü söyleyen beğeni topladı. Bir vatandaş tarafından çekilen Aleyna Tilki'nin yaptığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar ortaya çıktı!

İşte 'nin yıllar önce 'nde sergilediği performansı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin ilk kez yayınlanan görüntüleri! Taksim'de sokak sanatçılığı yapmış... | Video

Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar ortaya çıktı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve sık sık yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı 'nin söylediği "" türküsü hayranları tarafından bir hayli beğenildi.

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Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde sergilediği Gesi Bağları performansı...
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