Bakıcıya gerek yok

ATV dizisi 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile Akatlar'daki Elbet adlı mekanda görüntülendi. Evcen çıkışta, "Burak setten geldi, akşam yemeği yedik" dedi. Oğulları Karan'ın çok hareketli olduğunu söyleyen Evcen, "Bakıcınız var mı?" sorusuna "Şu an bakıcımız yok" diye yanıt verdi, Özçivit ise "Böyle idare ediyoruz, çok güzel" dedi.



Uzun zamandır setlerden uzak kalan Evcen, bu konu hakkında da "Setleri çok özledim ama tabii ki Karan'ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor" diye konuştu. Oyuncu, muhabirlerin, "Karan'ı sete götürür müsünüz?" sorusuna "Çalıştığım zaman muhtemelen bir destek alacağım ama sete de götüreceğim günler olacaktır" diye yanıt verdi