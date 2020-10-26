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radikal bir karar aldı

dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan çocuklarının babası, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den boşanmıştı. Damla Ersubaşı, paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Boşanmanın ardından bir açıklama yapmayan ünlü oyuncu yeni bir karar aldı. Ekranlara dönmeyi düşünmeye Ersubaşıi yeni projesini müjdeledi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 19:09 Son Güncelleme: 26.10.2020 19:22 ABONE OL
Damla Ersubaşı radikal bir karar aldı

dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan çocuklarının babası, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den boşanmıştı. Damla Ersubaşı, paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Boşanmanın ardından bir açıklama yapmayan ünlü oyuncu yeni bir karar aldı. Ekranlara dönmeyi düşünmeye Ersubaşıi yeni projesini müjdeledi.

Damla Ersubaşı radikal bir karar aldı

Çocuk yaşlarda oynadığı '' dizisiyle tanınan ve geçtiğimiz ay eşiyle olaylı bir şekilde boşanan oyuncu , geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Damla Ersubaşı radikal bir karar aldı

Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, çok kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda dostlarıyla bir araya geldi.

Damla Ersubaşı radikal bir karar aldı

'ÇOK FARKLI BİR PROJE OLACAK'

Snob Magazin'in haberine göre; yakın zamanda çok farklı bir projenin içinde olacağını söyleyen Ersubaşı, "Yeni bir oluşum ve proje hazırlığındayım. Bu proje tamamen farklı bir sektör olacak. Televizyon ve medya sektörünün uzağında farklı bir proje... Yakın zamanda zaten sizin de bu konuyla ilgili bilginiz olacaktır" açıklamasında bulundu.

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Damla Ersubaşı radikal bir karar aldı
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