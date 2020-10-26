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iki aileyi bir araya getirdi! ATV ekranlarına Esra Erol’un küs aileyi barıştırması damga vurdu!

ATV ekranlarının öğlen kuşağı programlarından reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son olarak bir aileyi daha bir araya getiren isim acılı anne ve babanın acısını dindirdi. İki aileyi bir araya getiren Esra Erol, o anlarda izleyenlerden büyük alkış alırken stüdyoda gözyaşları sel oldu…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 20:29 Son Güncelleme: 26.10.2020 20:32 ABONE OL
Esra Erol iki aileyi bir araya getirdi! ATV ekranlarına Esra Erol’un küs aileyi barıştırması damga vurdu!

, bugünkü programında izleyenlerden tam not aldı. Küs iki aileyi barıştırdı ve stüdyoda gözyaşları sel oldu. Hürmüz ve Seyfi Güven çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında kaçarak evlenen kızları Melisa Demirkol'dan 30 Temmuz'dan beri haber alamadıklarını söyledi. Evlendiği eşi İsmet Can Demirkol ve ailesi bizi kızımızla asla görüştürmek istemiyor diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti…

ESRA EROL'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET!

Esra Erol bugünkü programında küs iki aileyi barıştırdı. Canlı yayında bir araya gelen ailenin görüntülerinin ardından gözyaşları sel olurken Esra Erol izleyenlerden tam not aldı.

Esra Erol iki aileyi bir araya getirdi! ATV ekranlarına Esra Erol’un küs aileyi barıştırması damga vurdu!

ESRA EROL KÜS İKİ AİLEYİ BARIŞTIRDI.

Atv ekranlarının başarılı sunucusu bir aileyi daha bir araya getirdi! Hürmüz ve Seyfi Güven çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında kaçarak evlenen kızları Melisa Demirkol'dan 30 Temmuz'dan beri haber alamadıklarını söyledi. Evlendiği eşi İsmet Can Demirkol ve ailesi bizi kızımızla asla görüştürmek istemiyor diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol iki aileyi bir araya getirdi! ATV ekranlarına Esra Erol’un küs aileyi barıştırması damga vurdu!

ACILI ANNE VE BABA KARAKOLDA KIZLARI MELİSA DEMİRKOL'UN İSMET CAN DEMİRKOL İLE EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ!

Evden kaçan ve İsmet Can Demirkol ile evlenen Melisa Demirkol'u kısa süre içinde buldu. Anne ve baba, kızıyla canlı yayında yüzleşirken anne Hürmüz Hanım'ın feryadı yürek burktu. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Melisa Demirkol "Eşimi ailem kabul etmedi. O yüzden bu yolu seçtik. " dedi.

Esra Erol iki aileyi bir araya getirdi! ATV ekranlarına Esra Erol’un küs aileyi barıştırması damga vurdu!

ESRA EROL İKİ AİLEYİ BİR ARAYA GETİRDİ

Hafta sonu iki aileyi bir araya getiren "30 Temmuz tarihinden beri göremediği kızını, damadını ve ailesini bir araya getirdi." Anne Hürmüz Güven ise aylardır görmediği kızına kavuşmanın sevincini yaşarken Esra Erol'a teşekkür etti.

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Esra Erol iki aileyi bir araya getirdi! ATV ekranlarına Esra Erol’un küs aileyi barıştırması damga vurdu!
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