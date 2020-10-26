Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

Şarkıcı Gülşen ve eşi aranjör Ozan Çolakoğlu'nun hayatı artık Barselona ve İstanbul arasında geçecek.
Azur'un eğitimi için Barselona'dan villa alan çift, eve yaptırdıkları stüdyoda müzik üretimine de devam edecek.
Hürriyet'in haberine göre; 2016 yılında Barselona'da nikâh masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya'da olacak.
Geçen yıl Barselona'nın sahil kasabası Costa Brava'dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.
Ozan Çolakoğlu'nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya'daki yeni yuvalarına yerleşti.
Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan'ın eğitimi için bu kararı almış.
Pandemi tüm dünyada çalışma koşullarını değiştirdi. Belli ki Gülşen de bundan sonra daha az sahne çalışması yaparak kendisini, eşiyle birlikte müzik üretimine adayacak...