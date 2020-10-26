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ve eşi kararını verdi! ’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

2016 yılında ’da nikâh masasına oturan ile çiftinin bir ayağı artık ’da olacak. Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen, Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları ’ın eğitimi için yeni bir karar aldı. Azur’un eğitimi için Barselona’dan villa alan Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, eve yaptırdıkları stüdyoda müzik üretimine de devam edecek.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:00 Son Güncelleme: 26.10.2020 15:22 ABONE OL
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

Şarkıcı ve eşi aranjör 'nun hayatı artık ve arasında geçecek.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

Azur'un eğitimi için 'dan villa alan çift, eve yaptırdıkları stüdyoda müzik üretimine de devam edecek.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

Hürriyet'in haberine göre; 2016 yılında 'da nikâh masasına oturan - çiftinin bir ayağı artık 'da olacak.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

Geçen yıl 'nın 'dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

'nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce 'daki yeni yuvalarına yerleşti.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan - çifti, 3 yaşındaki oğulları 'ın eğitimi için bu kararı almış.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

Zorlu Center'daki rezidanslarını da olduğu gibi tutan aile, işleri oldukça 'a gelecekmiş.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…

Pandemi tüm dünyada çalışma koşullarını değiştirdi. Belli ki de bundan sonra daha az sahne çalışması yaparak kendisini, eşiyle birlikte müzik üretimine adayacak...

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Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! Barselona’nın sahil kasabasındaki yeni hayatları için…
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