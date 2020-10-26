Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur "Danla Bilic'i sevmiyorum" tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

haberi: Fenomen 'ten itirafı! Enes Batur "Danla Bilic'i sevmiyorum" tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

Çektiği makyaj videoları ile ünlenen fenomen ile Youtuber arasında neler oluyor? Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisi gibi fenomen Enes Batur'un attığı "Danla Bilic'i sevmiyorum" tweet'i hatırlatılınca açtı ağzını yumdu gözünü. Magazin gündemine olarak düşen haberde olay yarattı. İşte fenomen arasındaki atışmayı farklı bir boyuta taşıyacak o sözler...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 14:31 Son Güncelleme: 26.10.2020 15:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur Danla Bilic'i sevmiyorum tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

Çektiği makyaj videoları ile ünlenen fenomen ile Youtuber arasında neler oluyor? Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisi gibi fenomen Enes Batur'un attığı "Danla Bilic'i sevmiyorum" tweet'i hatırlatılınca açtı ağzını yumdu gözünü.

Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur Danla Bilic'i sevmiyorum tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde 'in itirafları olay yarattı. İşte fenomen arasındaki atışmayı farklı bir boyuta taşıyacak o sözler...

Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur Danla Bilic'i sevmiyorum tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

"ENES'İ YILLARDIR REDDİYORUM"

, "'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor.

Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur Danla Bilic'i sevmiyorum tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.

Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur Danla Bilic'i sevmiyorum tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

26 yaşındaki fenomen, " bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum" sözleri ile iddiasını devam ettirdi.

Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur Danla Bilic'i sevmiyorum tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

'in gündem olan bu sözlerinin ardından gözler 'a çevrildi.

Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur Danla Bilic'i sevmiyorum tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

KORONA VİRÜSÜ YENDİ
Geçtiğimiz ay korona virüse yakalanan YouTuber , karantinayı ihlal etmesi nedeniyle bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Batur, sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, hastalığı yendiklerini ve izolasyon süreçlerinin son bulduğunu duyurmuştu.

Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur Danla Bilic'i sevmiyorum tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

Öte yandan daha öncede Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever ile yıllar önce evlenip boşandıklarını söylemiş sonrasında da şaka yaptığını duyurmuştu.

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Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur "Danla Bilic'i sevmiyorum" tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!
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