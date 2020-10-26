Son dakika haberi: Fenomen Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı! Enes Batur "Danla Bilic'i sevmiyorum" tweet'i atmıştı... Güzel fenomen Danla Bilic cevabı yapıştırdı!

Çektiği makyaj videoları ile ünlenen fenomen Danla Bilic ile Youtuber Enes Batur arasında neler oluyor? Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisi gibi fenomen Enes Batur'un attığı "Danla Bilic'i sevmiyorum" tweet'i hatırlatılınca açtı ağzını yumdu gözünü.
Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Danla Bilic'in Enes Batur itirafları olay yarattı. İşte fenomen Danla Bilic ile Enes Batur arasındaki atışmayı farklı bir boyuta taşıyacak o sözler...
"ENES'İ YILLARDIR REDDİYORUM"
Danla Bilic, "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor.
Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.
26 yaşındaki fenomen, "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum" sözleri ile iddiasını devam ettirdi.
KORONA VİRÜSÜ YENDİ
Geçtiğimiz ay korona virüse yakalanan YouTuber Enes Batur, karantinayı ihlal etmesi nedeniyle bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Batur, sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, hastalığı yendiklerini ve izolasyon süreçlerinin son bulduğunu duyurmuştu.
Öte yandan Danla Bilic daha öncede Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever ile yıllar önce evlenip boşandıklarını söylemiş sonrasında da şaka yaptığını duyurmuştu.