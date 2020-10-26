Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel’in acı kaybı! Koronavirüse yakalanan babaları için sosyal medyadan yardım istemişlerdi!

Oyuncu Saruhan Hünel ve şarkıcı Aslı Hünel'in koronavirüse yakalanan babaları Mehmet Fevzi Hünel, hayatını kaybetti.
Ünlü kardeşler Saruhan ve Aslı Hünel'in geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan babaları bu sabah yaşamını yitirdi.
Acı haberi Instagram hesabından paylaşan Aslı Hünel "Canım, biricik babamızı kaybettik... Celaliye Mezarlığı'na ikindide defnediyoruz" diyerek yaşadığı büyük acıyı paylaştı.
KAN BAĞIŞI İÇİN YARDIM İSTEMİŞLERDİ
Saruhan Hünel ise babasının bir fotoğrafını yayınlayarak "Canım babamızı bu sabah kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" açıklamasını yaptı.