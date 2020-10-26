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Ünlü kardeşler ile ’in kaybı! Koronavirüse yakalanan babaları için sosyal medyadan yardım istemişlerdi!

Son olarak dizisi ile sevenleriyle buluşan oyuncu ile kardeşi şarkıcı , tedavisi gören babaları Fevzi Hünel'i kaybetti. Saruhan Hünel haberi hesabından duyurdu. haberini hesabından paylaşan Aslı Hünel "Canım, biricik babamızı kaybettik... Celaliye Mezarlığı'na ikindide defnediyoruz" diyerek yaşadığı büyük acıyı paylaştı. Saruhan Hünel ise babasının bir fotoğrafını yayınlayarak "Canım babamızı bu sabah kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:52 Son Güncelleme: 26.10.2020 12:59 ABONE OL
Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel’in acı kaybı! Koronavirüse yakalanan babaları için sosyal medyadan yardım istemişlerdi!

Oyuncu ve şarkıcı 'in koronavirüse yakalanan babaları Mehmet Fevzi Hünel, hayatını kaybetti.

Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel’in acı kaybı! Koronavirüse yakalanan babaları için sosyal medyadan yardım istemişlerdi!

Hünel kardeşler, babalarının haberini hesaplarından duyurdu.

Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel’in acı kaybı! Koronavirüse yakalanan babaları için sosyal medyadan yardım istemişlerdi!

Ünlü kardeşler Saruhan ve 'in geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan babaları bu sabah yaşamını yitirdi.

Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel’in acı kaybı! Koronavirüse yakalanan babaları için sosyal medyadan yardım istemişlerdi!

haberi hesabından paylaşan "Canım, biricik babamızı kaybettik... Celaliye Mezarlığı'na ikindide defnediyoruz" diyerek yaşadığı büyük acıyı paylaştı.

Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel’in acı kaybı! Koronavirüse yakalanan babaları için sosyal medyadan yardım istemişlerdi!

KAN BAĞIŞI İÇİN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

ise babasının bir fotoğrafını yayınlayarak "Canım babamızı bu sabah kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" açıklamasını yaptı.

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Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel’in acı kaybı! Koronavirüse yakalanan babaları için sosyal medyadan yardım istemişlerdi!
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