Koronayı yendiler partiye gittiler

Ünlü isimler koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen, büyük duyarsızlık sergileyerek partiler vermeye devam ediyor. Son olarak ünlü DJ Burak Yeter, Ortaköy'deki DJ eğitim merkezi Connection Records DJ Academy'de önceki cumartesi gecesi bir eğlence düzenledi.Pandemi önlemlerine uyulmadığı partide, ne sosyal mesafeye dikkat edildi, ne de maske takıldı. Geceye rap'çi Reynmen ve Enes Batur gibi ünlü fenomenler de katıldı. Burak Yeter'in performans sergilediği partide, onlarca kişi küçücük bir alanda eğlenerek sosyal medyadan yayın yaptı.Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Enes Batur, karantina kurallarını ihlal edip evinde kalmadığı için öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Reynmen de geçen ay koronavirüs olup hastalığı yenmişti.