Fettah Can, "Bu şerefsizlere hâlâ terörist diyemeyen de teröristten farklı değil benim için", Cüneyt Arkın, "Yiğit Türk milleti... Sen ayağında çarıkla dünyanın en büyük devletlerini yendin. Şimdi bu alçak, satılmış, şerefsiz terörü bir yumruk vursan ezer geçersin!" dedi.Ebru Gündeş ise şu mesajı paylaştı: "Terörün her türlüsüne lanet olsun... Şükür can kaybımız yokmuş. Geçmiş olsun İskenderun, iyi ki varsınız Türk Polis Teşkilatı."