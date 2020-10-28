Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı!

Osman Bey'in otağda olmaması üzerine söze giren Ertuğrul Bey, "Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskindir. bu köprüden sadece öte dünyada geçmeyiz. Bazı demde bu köprüler hayatta da karşımıza geçer. O köprüyü de geçenlere kahraman deniz." şeklinde konuştu.