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sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı!

 31. bölüm bu akşam izleyicisiyle buluştu. Seyircisinin çarşamba akşamlarını iple çektiği 'nin dev yapımı Kuruluş Osman 31. bölümünde yine nefesler tutuldu. Dizide bu hafta , Osman Bey’in otağda olmaması üzerine sırat köprüsünden geçen kahramanların sırrını anlattı. Osma Bey'in öfkesine dikkat çeken Ertuğrul Bey, "Kim belaya sabrederse, öfkesini dizgilerse, gönlünü kirletmezse hayattaki sıratları da geçmeyi başarır." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:47 Son Güncelleme: 29.10.2020 00:18 ABONE OL
Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı!

31. bölüm bu akşam izleyicisiyle buluştu. Seyircisinin çarşamba akşamlarını iple çektiği 'nin dev yapımı Kuruluş Osman 31. bölümünde yine nefesler tutuldu. Dizide bu hafta , Osman Bey'in otağda olmaması üzerine sırat köprüsünden geçen kahramanların sırrını anlattı. Osma Bey'in öfkesine dikkat çeken Ertuğrul Bey, "Kim belaya sabrederse, öfkesini dizgilerse, gönlünü kirletmezse hayattaki sıratları da geçmeyi başarır." şeklinde konuştu.

Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı!

Osman Bey'in otağda olmaması üzerine söze giren , "Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskindir. bu köprüden sadece öte dünyada geçmeyiz. Bazı demde bu köprüler hayatta da karşımıza geçer. O köprüyü de geçenlere kahraman deniz." şeklinde konuştu.

Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı!

İŞTE O KAHRAMANLARIN SIRRI

Lena'nın "Peki o köprüyü geçen kahramanların sırrı nedir baba?" sorusuna "Kim belaya sabrederse, öfkesini dizgilerse, gönlünü kirletmezse hayattaki sıratları da geçmeyi başarır." sözleriyle cevap verdi.

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Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı!

Osman Bey, Lena ve Hazal Hatun'un 'in karşısında kendisini hedef yapma çabaları sırasında otağa geldi. Osman Bey'in gelmesiyle Lena ve Hazar Hatun'un çabaları bir kez daha yarıda kaldı.

Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı! - Kuruluş Osman 31. Bölüm izle | Video

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Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı!
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