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’ün eşi savcılığa başvurdu: Sözleşmesi feshedilen çalışandan tehdit mesajı

’ün eşi , bir dönem yanında çalışan K.’nın ‘Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun’ mesajı nedeniyle tehdit edildiğini ileri sürüp savcılığa başvurdu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm savcılığa başvurdu: Sözleşmesi feshedilen çalışandan tehdit mesajı
Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm, savcılığa başvurdu. İddiaya göre; Gülistan K. isimli genç kadın, geçtiğimiz aylarda Gönlüm çiftinin yanında çalışmaya başladı. Ancak bir müddet sonra genç kadının iş akdi feshedildi. Gülistan K., Gönlüm çiftinden ücretini alamadığını ileri sürerek sosyal medya hesaplarından çirkin mesajlar atmaya başladı. Gülistan K., açtığı ondan fazla sosyal medya profiliyle çiftin paylaştığı fotoğrafların altına 'Dolandırıcılar, sahtekarlar, iki yüzlü medya soytarıları' gibi yorumlar yaptı.

Elif Gönlüm, bu hesapları tek tek engelleyerek suç duyurusunda bulundu. Gönlüm, savcılığa sunduğu dilekçesinde, kendisine gelen 'Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun' mesajları nedeniyle tehdit edildiğini, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. Gönlüm, Gülistan K.'nın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm savcılığa başvurdu: Sözleşmesi feshedilen çalışandan tehdit mesajı
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