Saadet Işıl Aksoy "Kızımın yüzünü göstermiyorum buna kendisı karar versin"

Geçtiğimiz Şubat ayında kızı Marisa Gülcan'ı kucağına alan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızının yüzünü göstermesini isteyen hayranlarından sık sık mesajlar alıyor. Aksoy, önceki gün kızıyla birlikte fotoğraf paylaşmasını isteyen takipçilerine şu yanıtı verdi: "Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta değil. Onun adına karar veremem. Herkesin güzelliğine veya ne giydiğine göre değerlendirildiği bir mecrada bir bebeğin bu değerlendirmelere maruz kalması, ileride bedeniyle olan ilişkisini zedeleyebilir. İnsanların onun yüzüne aşina olmasının hayatına hiçbir artısı da yok."





'SOSYAL MEDYANIN KİRLİ YÜZÜ TEDİRGİN EDİCİ'

Çocuğuyla vakit geçirdiği zamanlarda telefonu eline almamaya çalıştığını belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Kendimi onun yerine koyduğumda, hayatımdaki en önemli kişinin devamlı elindeki küçük kutuya bakması beni üzerdi. Bu arada sosyal medyanın kirli yüzü, ruh hastalarının istedikleri fotoğrafı alabilmesi beni çok tedirgin ediyor."