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sevgilisi ’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

Geçtiğimiz şubat ayımda avukat ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan oyuncu , aradığı aşkı meslektaşı 'da bulmuştu. 38 yaşına basan Berk Oktay'ın doğum gününü 'dan paylaştığı bir kareyle kutlayan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, ünlü oyuncuya adeta aşkını haykırdı. Yıldız Çağrı Atiksoy’un dolu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte ünlü çiftin çok konuşulan duygusal paylaşımları…

Giriş Tarihi: 29.10.2020 09:40 Son Güncelleme: 29.10.2020 10:03 ABONE OL
Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

Oyuncu , bir süredir yaşadığı 'la olan pozlarını paylaştı. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Atiksoy, bir not yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

Geçtiğimiz şubat ayımda avukat ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan oyuncu , aradığı aşkı birkaç ay önce meslektaşı 'da bulmuştu.

Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

Ünlü çift, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. , hesabından sevgilisiyle olan yeni fotoğraflarını yayınladı.

Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

38 yaşına basan 'ın doğum gününü bu kareyle kutlayan Atiksoy, notuyla dikkat çekti.

Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

34 yaşındaki , paylaşımında, "Merhaba en ! Eve hoş geldin... Biliyorum çok uzun sürdü. Yüzyıl gibi... Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz... Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken. Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin... Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun? Tanrı'nın eli... İlahi plan ne muhteşem çalıştı bizim için. Bunu hissettin mi? Dünya'nın en tepesine çıkmış gibiyim ya da kutuplardan Dünya'ya bakar gibi. Sadece sevgiyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

Güzel oyuncu, "Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum. Eve hoş geldin en ve eve hoş geldim. Göğüs kafesine düştüğüm an ve alnının ortasında yazılmış ismin gücüyle; seni çok seviyorum. Nerede olursak olalım, biz hep evimizde olacağız. Ve şölen gibi hayat tam orada ve göğüs kafesinin içinde. Varlığımıza şükran doluyum ve sevgiyle doluyorum. Her şeyin içinden geçiyorum ve her şey içimden geçiyor bir bir. Kapıdan geçiyorum ve İlahi kapılardan... Artık biliyorum. İsmin gücüyle ruhuna değmesi için; sonsuzca verdiğin sevgiyi kalbime koyuyorum. Merhaba ve eve hoş geldin en sevgili." şeklinde mesajına devam etti.

Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

Bir dönem aynı dizide rol alan ünlü çift ile , sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

İkili aşklarını hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilan etmişti.

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Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!
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