Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay’ın doğum gününü böyle kutladı! Yıldız sosyal medyadan aşkını haykırdı!

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, bir süredir aşk yaşadığı Berk Oktay'la olan pozlarını paylaştı. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Atiksoy, duygusal bir not yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.
Geçtiğimiz şubat ayımda avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan oyuncu Berk Oktay, aradığı aşkı birkaç ay önce meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulmuştu.
Ünlü çift, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan yeni fotoğraflarını yayınladı.
38 yaşına basan Berk Oktay'ın doğum gününü bu kareyle kutlayan Atiksoy, romantik notuyla dikkat çekti.
34 yaşındaki Yıldız Çağrı Atiksoy, paylaşımında, "Merhaba en sevgili! Eve hoş geldin... Biliyorum çok uzun sürdü. Yüzyıl gibi... Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz... Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken. Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin... Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun? Tanrı'nın eli... İlahi plan ne muhteşem çalıştı bizim için. Bunu hissettin mi? Dünya'nın en tepesine çıkmış gibiyim ya da kutuplardan Dünya'ya bakar gibi. Sadece sevgiyi görüyorum" ifadelerini kullandı.
Güzel oyuncu, "Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum. Eve hoş geldin en sevgili ve eve hoş geldim. Göğüs kafesine düştüğüm an ve alnının ortasında yazılmış ismin gücüyle; seni çok seviyorum. Nerede olursak olalım, biz hep evimizde olacağız. Ve şölen gibi hayat tam orada ve göğüs kafesinin içinde. Varlığımıza şükran doluyum ve sevgiyle doluyorum. Her şeyin içinden geçiyorum ve her şey içimden geçiyor bir bir. Kapıdan geçiyorum ve İlahi kapılardan... Artık biliyorum. İsmin gücüyle ruhuna değmesi için; sonsuzca verdiğin sevgiyi kalbime koyuyorum. Merhaba ve eve hoş geldin en sevgili." şeklinde mesajına devam etti.
Bir dönem aynı dizide rol alan ünlü çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, sürpriz bir aşka yelken açmıştı.