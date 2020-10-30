Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek ünlü oyuncunun oğlu ile fena yakalandı! Hilal Altınbilek ile sevgilisi Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı...

Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ilk kez geçtiğimiz Temmuz ayında denizde el el görüntülenmişti.
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek ile sürpriz aşkı Gurur Aydoğan'ın deniz keyfi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sonrasında ayrıldıkları konuşulan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan önceki gece aynı mekandan çıkarken görüntülendi. İkili farklı araçlara bindikten sonra aynı eve gidince fena yakalandı. İşte Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın panik gecesi...
Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, önceki akşam Bebek Otel'in kulübünde eğlencedeydi. Gecenin sonunda mekandan önce Hilal Altınbilek çıktı, aşk sorularına "Gurur'la arkadaşız" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu VIP aracına binerken, Gurur Aydoğan yanında kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıp taksi çevirdi.
Hürriyet'in haberine göre; Altınbilek'in aracı, Aydoğan'ın bindiği taksiyi takip etti. İki araç Levent'teki bir binanın önünde durdu. Binaya girerken görüntülenen Altınbilek ve Aydoğan, panikle muhabirlerden çekim yapmamalarını istedi.