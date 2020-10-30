Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek ünlü oyuncunun oğlu ile fena yakalandı! Hilal Altınbilek ile sevgilisi Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı...

Hürriyet'in haberine göre; Altınbilek'in aracı, Aydoğan'ın bindiği taksiyi takip etti. İki araç Levent'teki bir binanın önünde durdu. Binaya girerken görüntülenen Altınbilek ve Aydoğan, panikle muhabirlerden çekim yapmamalarını istedi.