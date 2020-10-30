Dört günde aranje-kayıt yapıp klip çekti

Ermenistan'ın saldırı düzenlediği Azerbaycan'da büyük dinleyici kitlesi olan manga'nın solisti Ferman Akgül, Azeri şarkıcı Sevda Alekperzadeh ile düet yaptığı 'Ulu Veten'e klip çekmek üzere Bakü'ye gitti. Akgül, şarkının aranjesine İstanbul'da Sertan İpek ile birlikte başladı. Bakü'de kaldığı dört günlük süre içerisinde Sevda Alekperzadeh ile birlikte aranjesini tamamladı, şarkıyı kaydedip kliplendirdi.

'MÜZİK EN GÜZEL ARAÇ'





Akgül, Azerbaycan Gençlik Fonu'nın ve iTicket Azerbaycan'ın desteğiyle gerçekleştirilen çekimin ardından şöyle konuştu: "Azerbaycan ile müzik ve sanat ortaklıklarını artırarak bağımızı güçlendirmeliyiz. Zor bir mücadele içinde olan kardeşlerimizi sanatın gücüyle desteklemeye devam etmeliyiz. Dünyanın yaşananları doğru anlaması lazım. Müzik buna dikkat çekmek için en güzel araç."



2 RAP'Çİ VE 1 OYUNCUDAN SÜRPRİZ SİNGLE



Ünlü rap'çiler Kodes ve Fate Fat ile oyuncu Mustafa Üstündağ, ilk kez bir araya gelerek sürpriz bir projeye imza attı. 'Yanına Kalmaz' isimli bir single yapan üçlü, şarkıya Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip de çekti. Tuzla'da bir tersanede çekilen klip, senaryosu ve üçlünün oyunculuk performansları ile izleyenlere sinema filmi tadı veriyor. 'Yanına Kalmaz'ın sözleri Kodes ve Fate Fat, müziği ise Furkan Taha Yalçın imzası taşıyor.