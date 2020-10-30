Haberler Günaydın Haberleri Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Gerçek ortaya çıktı!

ile mi? Gerçek ortaya çıktı!

ve dizileriyle yıldızı parlayan , son olarak dizisinde eski rol arkadaşı ’la kamera karşısına geçti. Miray Daner'in partneri Boran Kuzum’la yaşadığı haberleri gündeminde çok konuşulmuştu. Miray Daner ile Boran Kuzum alışveriş merkezinde görüntülendi. Haklarında sürekli aşk iddiaları çıkan ikili, konu hakkında da ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 14:44 Son Güncelleme: 30.10.2020 16:27 ABONE OL
Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Gerçek ortaya çıktı!

'-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yıldızları ve , önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Gerçek ortaya çıktı!

Haklarında sürekli iddiaları çıkan ikili, konu hakkında da ilk kez konuştu.

Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Gerçek ortaya çıktı!

Snob magazinin haberine göre; Daha önce pek çok kez yaşadıkları edilen ve , birlikte oldukları yönündeki iddialar için "Biz gerçekten çok iyi bir dostuz.

Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Gerçek ortaya çıktı!

Her defasında bunu söylemek zorunda kalıyoruz" diyerek tatlı bir sitemde bulundu.

Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Gerçek ortaya çıktı!

"MİRAY İLE TEKRAR AYNI PROJEDE YER ALMAK ÇOK GÜZEL"

Rol aldıkları '' dizisi hakkında konuşan Kuzum, "Miray ile tekrar aynı projede yer almak benim için gerçekten çok güzel oldu.

Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Gerçek ortaya çıktı!

'' adlı dizimizin çekimlerini tamamladık. " ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Gerçek ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA