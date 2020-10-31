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fotoğrafını paylaştı! ’dan depremi tepkisi geldi!

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan depremi ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken sanat camiası da ile ilgili yorumlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar. İzmir depremi sonrası saygı gösterilmesi açısından sadece deprem ile ilgili içerikler paylaşılması gerektiğini savunan ise kendi fotoğrafını paylaşan 'ye sert bir yorumda bulundu. Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'ye yazdığı yorum ise sosyal medyada kısa sürede yayılırken gündeme oturdu…

Giriş Tarihi: 1.11.2020 00:15 Son Güncelleme: 1.11.2020 00:16 ABONE OL
Aleyna Tilki fotoğrafını paylaştı! Demet Akalın’dan İzmir depremi tepkisi geldi!

daha önceleri de gündem ile ilgili konulara yönelik yorumlarla sosyal medyada adını sıkça duyuran bir isim olarak karşımıza çıkarken son olarak tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan depremi ile ilgili paylaşımlar yapmıştı. Sanat camiasından pek çok isim de benzer paylaşımlar yapmış ve desteklerini göstermişti. Ancak 'nin kendi fotoğrafını paylaşması Demet Akalın'ı sinirlendirdi ve yazdığı yorum ile gündeme oturdu!

DEMET AKALIN'DAN ALEYNA TİLKİ'YE SERT TEPKİ!

Demet Akalın, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğrafa "Şu Akut'u paylaşsan faydası olur inan resimden çok!" yorumunu yazdı, sosyal medya karıştı…

İşte Aleyna Tilki'nin o pozu ile Demet Akalın'ın yorumları…

Aleyna Tilki fotoğrafını paylaştı! Demet Akalın’dan İzmir depremi tepkisi geldi!

, kendi fotoğrafını paylaşan 'ye tepki gösterdi: "Şu Akut'u paylaşsan faydası olur inan bu resimden çok!"

Aleyna Tilki fotoğrafını paylaştı! Demet Akalın’dan İzmir depremi tepkisi geldi!

, kendi fotoğrafını paylaşan 'ye tepki gösterdi: "Şu Akut'u paylaşsan faydası olur inan bu resimden çok!"

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Aleyna Tilki fotoğrafını paylaştı! Demet Akalın’dan İzmir depremi tepkisi geldi!
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