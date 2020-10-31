Aleyna Tilki fotoğrafını paylaştı! Demet Akalın’dan İzmir depremi tepkisi geldi!

Demet Akalın daha önceleri de gündem ile ilgili konulara yönelik yorumlarla sosyal medyada adını sıkça duyuran bir isim olarak karşımıza çıkarken son olarak tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan İzmir depremi ile ilgili paylaşımlar yapmıştı. Sanat camiasından pek çok isim de benzer paylaşımlar yapmış ve desteklerini göstermişti. Ancak Aleyna Tilki'nin kendi fotoğrafını paylaşması Demet Akalın'ı sinirlendirdi ve yazdığı yorum ile gündeme oturdu!

DEMET AKALIN'DAN ALEYNA TİLKİ'YE SERT TEPKİ!

Demet Akalın, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğrafa "Şu Akut'u paylaşsan faydası olur inan resimden çok!" yorumunu yazdı, sosyal medya karıştı…

İşte Aleyna Tilki'nin o pozu ile Demet Akalın'ın yorumları…