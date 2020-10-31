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yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi ’deki depreme yakalandı

'nde merkez üssü 'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Tüm 'yi derinden sarsan İzmir depremin ardından birçok ünlü isim hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı. Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu , sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Oyuncu Berk Atan, ailesinin de depreme yakalandığını duyurdu. Ailesi İzmir'de ikamet eden oyuncu Berk Atan, hesabından ve babasının yaşadıklarını böyle anlattı…

Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:08 Son Güncelleme: 31.10.2020 10:40 ABONE OL
Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı

'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi.

Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı

Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.

Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı

Ailesi 'de ikamet eden oyuncu , hesabından ve babasının yaşadıklarını şöyle anlattı:

Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı

Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum.

Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı

Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok.

Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı

Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok...

Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı

, 2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçilmişti.

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Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı
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