Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi.
Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.
Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum.
Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok.
Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok...
Berk Atan, 2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçilmişti.