Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 800'den fazla kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Sanatçılar da haberleri an be an takip edip depremzedelere destek mesajları yayınladı ve üzüntülerini dile getirdi. Deprem sırasında İzmir'de bulunan ünlü isimler Edis Gördülü, Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
EDİS GÖRDÜLÜ
Deprem sırasında İzmir'de bulunan ünlü şarkıcı Edis Gördülü korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı: Edis Gördülü, 'Deprem anında İzmir'deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım. Ben ve ailem iyi merak etmeyin' dedi.
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NİRAN ÜNSAL
İzmir Alsancak'ta eşim İbrahim Gugu ile birlikte otelde yaşadık depremi, hiç bitmeyecek zannettik.
Rabb'im tekrarını yaşatmasın inşallah. Güzel memleketimin güzel insanları hepimize geçmiş olsun.
İZZET YILDIZHAN
Bu büyük depremi derinden yaşadım, otelimin en üst katında yakalandım.