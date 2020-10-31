Haberler Günaydın Haberleri Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

sırasında 'deydiler… ve korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

6.6 büyüklüğündeki ile sarsıldı. Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası 4 bina tamamen olmak üzere 9 bina çöktü. Birçok binada ise büyük çaplı hasar oluştu. Tüm 'yi sarsan İzmir depreminin ardından ünlü isimler de hesaplarında yaşadıkları üzüntü ve korkuyu takipçileriyle paylaştı. Deprem sırasında İzmir’de bulunan ünlü isimler , ve korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 14:52 Son Güncelleme: 31.10.2020 15:03 ABONE OL
Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 800'den fazla kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Sanatçılar da haberleri an be an takip edip depremzedelere destek mesajları yayınladı ve üzüntülerini dile getirdi. Deprem sırasında İzmir'de bulunan ünlü isimler , ve korku dolu anları hesabından takipçileriyle paylaştı.

Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

EDİS GÖRDÜLÜ

sırasında 'de bulunan ünlü şarkıcı korku dolu anları hesabından anlattı: Edis Gördülü, 'Deprem anında İzmir'deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım. Ben ve ailem iyi merak etmeyin' dedi.

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Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

NİRAN ÜNSAL

Alsancak'ta eşim İbrahim Gugu ile birlikte otelde yaşadık depremi, hiç bitmeyecek zannettik.

Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

Rabb'im tekrarını yaşatmasın inşallah. Güzel memleketimin güzel insanları hepimize geçmiş olsun.

Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

İZZET YILDIZHAN

Bu büyük depremi derinden yaşadım, otelimin en üst katında yakalandım.

Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

Bu şiddetli depremde vefat eden herkesin ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımızında tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Herkese geçmiş olsun.

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Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’
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