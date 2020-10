Deprem sırasında İzmir'deydiler… Edis Gördülü Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı! ‘Hiç bitmeyecek zannettik’

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 800'den fazla kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Sanatçılar da haberleri an be an takip edip depremzedelere destek mesajları yayınladı ve üzüntülerini dile getirdi. Deprem sırasında İzmir'de bulunan ünlü isimler Edis Gördülü, Niran Ünsal ve İzzet Yıldızhan korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.