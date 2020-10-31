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| Yaşlı komşusunu darp etmişti! mahkemede kendisini böyle savundu...

haberi: Tuzla'da 66 yaşındaki komşusu 'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan dün hakim karşısına çıktı. 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan şarkıcı, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak edildi. Halil Sezai mahkemede Hüseyin Meriç'e odun parçası ile vurmadığını, onu tehdit etmediğini ileri sürdü, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 31.10.2020 08:52 Son Güncelleme: 31.10.2020 09:01 ABONE OL
Son dakika | Yaşlı komşusunu darp etmişti! Halil Sezai mahkemede kendisini böyle savundu...

haberi... Tuzla'da 66 yaşındaki komşusu 'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Paracıkoğlu hakkında karar çıktı. Hakkında 13 yıl 10 aya kadar istenen Paracıkoğlu, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Meriç ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Son dakika | Yaşlı komşusunu darp etmişti! Halil Sezai mahkemede kendisini böyle savundu...

GÜRÜLTÜ MESELESİ

Ünlü şarkıcı, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Paracıkoğlu ile komşusu arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ifade edilmişti.

Halil Sezai hakkında son dakika kararı çıktı! Yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmişti... | Video

Son dakika | Yaşlı komşusunu darp etmişti! Halil Sezai mahkemede kendisini böyle savundu...

Sezai'nin silahla tehdit, silahla kasten yaralama, alenen hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.

Son dakika | Yaşlı komşusunu darp etmişti! Halil Sezai mahkemede kendisini böyle savundu...

'YAŞANANLARDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM'

Paracıkoğlu, mahkemede verdiği savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, komşusu 'e odun parçası ile vurmadığını, onu tehdit etmediğini ileri sürdü, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

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Son dakika | Yaşlı komşusunu darp etmişti! Halil Sezai mahkemede kendisini böyle savundu...
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