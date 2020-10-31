Son dakika | Yaşlı komşusunu darp etmişti! Halil Sezai mahkemede kendisini böyle savundu...

Son dakika haberi... Tuzla'da 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında karar çıktı. Hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Paracıkoğlu, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Meriç ile tarafların avukatları da hazır bulundu.
GÜRÜLTÜ MESELESİ
Ünlü şarkıcı, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Paracıkoğlu ile komşusu arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ifade edilmişti.
Halil Sezai hakkında son dakika kararı çıktı! Yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmişti... | Video
Sezai'nin silahla tehdit, silahla kasten yaralama, alenen hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.
'YAŞANANLARDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM'
HALİL Sezai Paracıkoğlu, mahkemede verdiği savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, komşusu Hüseyin Meriç'e odun parçası ile vurmadığını, onu tehdit etmediğini ileri sürdü, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.