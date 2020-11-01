Ailesi İzmir'de yaşayan şarkıcı Bengü paylaştı! Bengü "Elimiz kolumuz bağlı olanı biteni buz gibi izliyoruz"

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:



Endişe, kaygı, korku, hüzün... Acıyı ve tüm bu duyguları sevdiklerinden ve oradan uzaktayken paylaşmaya çalışmak, çaresizce çırpınmak belki de daha mı zor? 'Gitsek mi' dedim Selim'e... 'Daha mı iyi olur' onu da bilemedim...