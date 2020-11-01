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Ailesi 'de yaşayan şarkıcı paylaştı! Bengü "Elimiz kolumuz bağlı olanı biteni buz gibi izliyoruz"

Şarkıcı , ailesinin yaşadığı - Seferihisar'daki depremle yaşadığı paniği ve üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi. Bengü ailesinin iyi olduklarını ama yanlarına gidemediği için çok üzgün ve endişeli olduğunu söylerken paylaşımında " 'Gitsek mi' dedim Selim'e... 'Daha mı iyi olur' onu da bilemedim... Elimiz kolumuz bağlı, öyle buz gibi izliyoruz olanı biteni..." dedi. İşte Bengü'nün İzmir depremi sonrası paylaşımı...

Giriş Tarihi: 1.11.2020 16:37 Son Güncelleme: 1.11.2020 16:49 ABONE OL
Ailesi İzmir'de yaşayan şarkıcı Bengü paylaştı! Bengü Elimiz kolumuz bağlı olanı biteni buz gibi izliyoruz

Şarkıcı , ailesinin yaşadığı - Seferihisar'daki depremle yaşadığı paniği ve üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Ailesi İzmir'de yaşayan şarkıcı Bengü paylaştı! Bengü Elimiz kolumuz bağlı olanı biteni buz gibi izliyoruz

Anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "İzmirim büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah'ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın" dedi.

Ailesi İzmir'de yaşayan şarkıcı Bengü paylaştı! Bengü Elimiz kolumuz bağlı olanı biteni buz gibi izliyoruz

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

Endişe, kaygı, korku, hüzün... Acıyı ve tüm bu duyguları sevdiklerinden ve oradan uzaktayken paylaşmaya çalışmak, çaresizce çırpınmak belki de daha mı zor? 'Gitsek mi' dedim Selim'e... 'Daha mı iyi olur' onu da bilemedim...

Ailesi İzmir'de yaşayan şarkıcı Bengü paylaştı! Bengü Elimiz kolumuz bağlı olanı biteni buz gibi izliyoruz

Elimiz kolumuz bağlı, öyle buz gibi izliyoruz olanı biteni... Bir nefes daha çıksın, kurtulsun o enkazdan diye bekliyoruz...

Ailesi İzmir'de yaşayan şarkıcı Bengü paylaştı! Bengü Elimiz kolumuz bağlı olanı biteni buz gibi izliyoruz

Tanışmasak da yan yana geçtik belki aynı sokakta çünkü... Belki aynı okula gittik, ne bileyim? Çok ağır geldi bu sefer... Çocukluğum sarsılmış gibi... Allah'ım daha beterini gösterme, enkazdakilere güç ver...

Ailesi İzmir'de yaşayan şarkıcı Bengü paylaştı! Bengü Elimiz kolumuz bağlı olanı biteni buz gibi izliyoruz

Memleketimin her köşesini sen koru… Güzel İzmirim, canın çok yandı... Biz buradan aynı acıyı paylaşıyoruz... Dua ediyoruz... Sabaha kadar nöbetteyiz...

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Ailesi İzmir'de yaşayan şarkıcı Bengü paylaştı! Bengü "Elimiz kolumuz bağlı olanı biteni buz gibi izliyoruz"
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