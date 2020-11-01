Deprem anında İzmir’delerdi

ATV'DE yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, deprem bölgesine yemek yardımında bulundu. Anlı, "İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve fedakar afet çalışanlarına hizmet etmek üzere Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevimiz bölgeye ulaştı. 3 bin kişiye üç öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Müge yazıp 2868'e SMS göndererek aşevi kampanyasına destek olabilirsiniz" diye konuştu.MART ayından beri kızıyla Urla'da yaşayan Işın Karaca, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Urla'daki evimizdeyiz, şükürler olsun ki iyiyiz. Gün boyu sallandık. Bu kabustan bir an önce uyanmamız dileğiyle."GARO Mafyan da İzmir'de depremi yaşayanlardan. Mafyan, "1999'daki depremde İstanbul'daydım. Aynı büyüklükte bir deprem gibi hissettim. Feci sallandık. Hemen Çeşme'deki çocuklarımın yanına geldim. Allah hepimizi korusun" dedi.OĞLU Can ile uzun süredir Urla'daki yazlıklarında kalan Beyza Şekerci, sarsıntıyı çok şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi: "Depreme, merkez üssüne çok yakın bir bölgede yakalandık. Bu nedenle çok sarsıldık ama iyiyiz."DEPREM anında Buca'da araç içinde olan rap'çi Kodes, "Araba altımızdan gidiyor gibi hissettik. Çok şiddetli sarsıldık. Etrafta herkes ağlıyordu" diye konuştu.OYUNCU Çağlar Ertuğrul, bir süredir Urla'daydı. Genç oyuncu, yaşadıklarını şöyle ifade etti: "Korku dolu dakikalar yaşadık. Deprem burada da bayağı hissedildi. Gün boyu ara ara sarsıntılar oldu."DEPREM sırasında annesiyle birlikte İzmir'den dönüş yolunda olduklarını söyleyerek şöyle konuştu: "Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz, dualarımız sizlerle."DEPREM sırasında Alaçatı'da bulunan Çağla Kubat " Deprem sonrası deniz çekildi, fazlasıyla geri geldi. Çok korkutucuydu, herkese geçmiş olsun" dedi.GİZEM Erman Soysaldı da, depremi Foça'da yaşadı. Oyuncu, "Depremi çok şiddetli yaşadık ama çok şükür iyiyiz. Kan verebilecek olanlar hastanelerin acil kan çağrılarına kulak versin" diye konuştu.ASLEN İzmirli olan ve deprem sırasında orada bulunan Selen Soyder, "Korkunç bir deprem yaşadık. Geçmiş olsun, başın sağ olsun güzel İzmir'im" diye konuştu.BIR süre önce Urla'ya yerleşen İclal Aydın, deprem anında yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Öncelikle çok büyük ve uzun bir korku yaşadık. Ben ve ailem iyiyiz. Merak etmeyin. İzmir'den acı haberler geliyor. Umarım bununla en büyüğü bitmiştir" dedi.