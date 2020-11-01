Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

Oyunculuğa çok küçük yaşlarda başlayan Sihirli Annem'in Ceren'i olarak hafızalara kazınan Gizem Güven, İzmir depreminde enkaz altında kalanlarla yıllar önce aynı kaderi paylaştığını söyledi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki deprem sanat camiasını derinden etkiledi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından deprem ile ilgili geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlardan biri de genç oyuncu Gizem Güven'e aitti.
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te gerçekleşen depremle ilgili çok kötü anıları olduğunu açıkladı ve annesi ile enkaz altında kaldığını söyledi. İşte Gizem Güven'in paylaşımı ile 1999 depreminde yaşadığı korku dolu anlar...
'MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİK'
Genç oyuncu Gizem Güven, İzmir'deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te gerçekleşen depremle ilgili çok kötü anıları olduğunu söyleyen oyuncu, "İki günlüğüne Gölcük'teki yakınlarımızın yanına misafirliğe gitmiştik ve depreme yakalandık. 5 yaşındaydım ama yaşadıklarımı asla unutamam" dedi.