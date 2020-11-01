Haberler Günaydın Haberleri Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

'in 'i "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven ’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

Oyunculuğa çok küçük yaşlarda başlayan 'in 'i olarak hafızalara kazınan , depreminde altında kalanlarla yıllar önce aynı kaderi paylaştığını söyledi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki sanat camiasını derinden etkiledi. Ünlü isimler, hesaplarından deprem ile ilgili geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlardan biri de genç oyuncu Gizem Güven'e aitti. Gizem Güven 'da Gölcük'te gerçekleşen depremle ilgili çok kötü anıları olduğunu açıkladı ve annesi ile enkaz altında kaldığını söyledi. İşte ile 1999 depreminde yaşadığı korku dolu anlar...

Giriş Tarihi: 1.11.2020 11:07 Son Güncelleme: 1.11.2020 12:04 ABONE OL
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Enkazın altından çıktığım günü unutamam... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

Oyunculuğa çok küçük yaşlarda başlayan 'in 'i olarak hafızalara kazınan , depreminde altında kalanlarla yıllar önce aynı kaderi paylaştığını söyledi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki sanat camiasını derinden etkiledi. Ünlü isimler, hesaplarından deprem ile ilgili geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlardan biri de genç oyuncu Gizem Güven'e aitti.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Enkazın altından çıktığım günü unutamam... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

'in 'i 'da Gölcük'te gerçekleşen depremle ilgili çok kötü anıları olduğunu açıkladı ve annesi ile altında kaldığını söyledi. İşte ile 1999 depreminde yaşadığı korku dolu anlar...

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Enkazın altından çıktığım günü unutamam... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

'MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİK'
Genç oyuncu , 'deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. 'da Gölcük'te gerçekleşen depremle ilgili çok kötü anıları olduğunu söyleyen oyuncu, "İki günlüğüne Gölcük'teki yakınlarımızın yanına misafirliğe gitmiştik ve depreme yakalandık. 5 yaşındaydım ama yaşadıklarımı asla unutamam" dedi.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Enkazın altından çıktığım günü unutamam... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

'BİR DAMLA SU ARIYORDUK'
Annesi ile altında kaldığını anlatan Güven, şöyle devam etti: "'deki herkese çok geçmiş olsun. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Onları çok iyi anlıyorum.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Enkazın altından çıktığım günü unutamam... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

Ne zaman ne olacak, nerede yaşanacak belirsiz. çantası yapmayı ihmal etmeyin.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Enkazın altından çıktığım günü unutamam... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

Çünkü biz yaşadığımız o korku dolu gecenin sonunda bir damla su arıyorduk.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Enkazın altından çıktığım günü unutamam... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...

Tedbir almak ve hazırlıklı olmakta fayda var."

ARKADAŞINA GÖNDER
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA