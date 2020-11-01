Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başına gidip "Canım Ali dayan" demişti...

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başında umutla beklediği yakın arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un ölüm haberi ile sarsıldı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Göztepe, genç taraftar için yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı.