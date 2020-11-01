Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başına gidip "Canım Ali dayan" demişti...

haberi: Ünlü oyuncu 'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu 'de enkazın başına gidip "Canım Ali dayan" demişti...

'de 6,6 büyüklüğündeki 'yi yasa boğdu. Bazı binaların yıkıldığı çok sayıda bina da hasar gördü. 'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken sanat camiasından da acı haberler geliyor. Çukur dizisindeki Aliço performansı ile beğeni toplayan oyuncu da İzmir depreminde kayıp verenlerden. Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başında umutla beklediği yakın arkadaşı 'un ölüm haberi ile sarsıldı. Rıza Kocaoğlu hesabından yaptığı paylaşım ile arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'a seslendi...

Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:36 Son Güncelleme: 1.11.2020 09:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başına gidip Canım Ali dayan demişti...

'de 6,6 büyüklüğündeki 'yi yasa boğdu. Bazı binaların yıkıldığı çok sayıda bina da hasar gördü. 'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken sanat camiasından da acı haberler geliyor. Çukur dizisindeki Aliço performansı ile beğeni toplayan oyuncu da İzmir depreminde kayıp verenlerden.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başına gidip Canım Ali dayan demişti...

'de enkazın başında umutla beklediği yakın arkadaşı 'un ölüm haberi ile sarsıldı.

Süper Lig ekiplerinden , felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Göztepe, genç taraftar için yaptığı açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başına gidip Canım Ali dayan demişti...

Ancak Ali'den kötü haber geldi. Yaşamını yitiren Ali'nin haberini alan kahroldu. Rıza Kocaoğlu hesabından yaptığı paylaşım ile depreminde hayatını kaybeden arkadaşı 'a seslendi... Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali... Zaman ki sonsuzdur... Bitmemiş şiirler gibidir" notuyla paylaştı.

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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başına gidip "Canım Ali dayan" demişti...
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