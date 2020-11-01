Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başına gidip "Canım Ali dayan" demişti...

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Bazı binaların yıkıldığı İzmir depreminde çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken sanat camiasından da acı haberler geliyor. Çukur dizisindeki Aliço performansı ile beğeni toplayan oyuncu Rıza Kocaoğlu da İzmir depreminde kayıp verenlerden.
Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başında umutla beklediği yakın arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un ölüm haberi ile sarsıldı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Göztepe, genç taraftar için yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı.
Ancak Ali'den kötü haber geldi. Yaşamını yitiren Ali'nin haberini alan Rıza Kocaoğlu kahroldu. Rıza Kocaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İzmir depreminde hayatını kaybeden arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'a seslendi... Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali... Zaman ki sonsuzdur... Bitmemiş şiirler gibidir" notuyla paylaştı.