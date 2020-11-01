Süper Star’a kaçak yapıdan ceza çıktı

Süper Star Ajda Pekkan, eski sevgilisi Ahmet Mavitan'ın 1978'de hediye ettiği Tarabya'daki boğaz manzaralı 900 metrekarelik arsaya villa yaptırdı. Pekkan'ın daha sonra sattığı villada, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'na aykırı inşai düzenlemeler yapıldığı belirlenince koruma kurulu tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık ilk önce Pekkan hakkında villayı 17 Eylül 2009'da sattığı, bu sebeple sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verse de daha sonra yapılan itiraz sonucunda Pekkan'ın yapılan usulsüz inşaatta sorumluluğu olduğuna karar verildi ve Pekkan hakkında da iddianame hazırlandı.

SAVCI CEZALANDIRILSIN DEDİ

Pekkan, avukatı ile duruşmaya katılarak ifade verdi ve "Yapının 2009 yılı öncesindeki malikiyim. Tadilatın yapılması için bir firma ile anlaştım. Daha sonra da bu yapıyı sattım. Yapı içerisinde hiç oturmadım. İddianamedeki söz konusu işlemleri ben yaptırmadım. Benden sonraki malikler yaptırmıştır. Beraatımı talep ediyorum" dedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada savcı mütalaa verdi. Savcı mütalaasında, özel mülkiyete konu İstanbul Sarıyer Tarabya Mahallesi 75 pafta 1081 ada 127 parselde yer alan bahçeli kagir villada, İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onaylı projesine aykırı olarak "PVC pencere kullanılması, bodrum katta pencere açılması ve ahşap balkon korkuluklarının cam malzeme ile kaplandığı tespit edildiği, uygulamalarının düzeltilerek yapının onaylı projeye uygun hale getirilmesi için 6 aylık süre içerisinde verildiği halde, süre sonunda yapılan incelemede onaylı projeye aykırı uygulamaların ortadan kaldırılmadığının tespit edildiği gerekçesiyle Ajda Pekkan ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

MAHKEMEDEN CEZA ÇIKTI

Ayşe Ajda Pekkan ve inşaatta sorumlu şahıslar hakkında koruma kurulu idareden izin almaksızın veya izne aykırı olarak izinsiz inşai ve fiziki müdahale yapmak yaptırmak suçunu işledikleri gerekçesiyle 180 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Cezada indirim yapan mahkeme, Ajda Pekkan ve diğer sanıkların 150 tam gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmalarına hükmedip, günü 20 liradan olmak üzere 3 bin lira para cezasına çevirdi.