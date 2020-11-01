Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan İzmir depremi ile hayatının şokunu yaşadı! İzzet Yıldızhan'ın ofisi meğer yıkılan binanın hemen yanındaymış...

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan İzmir depremi ile hayatının şokunu yaşadı. İzmir'de yaşanan flaketin enkaz çalışmaları sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı Rızabey Apartmanı'nın görüntüsü ve enkaz çalışmaları herkesi derinden etkilemişti. Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen sanatçı İzzet Yıldızhan'ın ofisinin yıkılan Rızabey Apartmanı'nın hemen yanında olduğu ortaya çıktı.
İzmir Bayraklı'da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissetti.
"İNSANIN AKLINA TEK GELEN ŞEY EVLATLARI OLUYOR"
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İzzet Yıldızhan, "Ben işlerimden dolayı ofisimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir." dedi.
Çocuklarının hala kendine gelemediğini belirten şarkıcı, "Herkes ağlıyor. Ofisimin yanındaki bina da yıkıldı. Tek duam kimsenin canına bir zarar gelmemesi." ifadelerini kullandı.
'BU BÜYÜK DEPREMİ DERİNDEN YAŞADIM'
Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ise şarkıcı, "Bu büyük depremi derinden yaşadım, otelimin en üst katında yakalandım. Bu şiddetli depremde vefat eden herkesin ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımızın da tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.