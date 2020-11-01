Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan İzmir depremi ile hayatının şokunu yaşadı! İzzet Yıldızhan'ın ofisi meğer yıkılan binanın hemen yanındaymış...

"İNSANIN AKLINA TEK GELEN ŞEY EVLATLARI OLUYOR"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İzzet Yıldızhan, "Ben işlerimden dolayı ofisimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir." dedi.