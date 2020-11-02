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Eski oyuncu 'den tepkisi! Amerika'da TIR şoförü olan Tolga Karel isyan etti "Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi"

Oyunculuğu bırakıp eşinin yanında Amerika'da kendisine yeni bir hayat kuran depreminin acısını yaşan ülkesini unutmadı. Tolga Karel İzmir depremi sonrası yaşayan acılara, ölümlere aldırış etmeden kutlayanlara gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tolga Karel Cadılar Bayramı partilerine katılanlara seslendi. Tolga Karel tepkisinde "Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi" dedi. İşte Tolga Karel'in Cadılar Bayramı tepkisi...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 11:53 Son Güncelleme: 2.11.2020 12:11 ABONE OL
Eski oyuncu Tolga Karel'den Cadılar Bayramı tepkisi! Amerika'da TIR şoförü olan Tolga Karel isyan etti Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi

Oyunculuğu bırakıp eşinin yanında Amerika'da kendisine yeni bir hayat kuran depreminin acısını yaşan ülkesini unutmadı. Tolga Karel İzmir depremi sonrası yaşayan acılara, ölümlere aldırış etmeden kutlayanlara gösterdi.

Eski oyuncu Tolga Karel'den Cadılar Bayramı tepkisi! Amerika'da TIR şoförü olan Tolga Karel isyan etti Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan partilerine katılanlara seslendi. Tolga Karel tepkisinde "Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi" dedi. İşte Tolga Karel'in Cadılar Bayramı tepkisi...

Eski oyuncu Tolga Karel'den Cadılar Bayramı tepkisi! Amerika'da TIR şoförü olan Tolga Karel isyan etti Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi

Karel açıklamasında şunları söyledi: "Bir ülke düşünün depremde enkaz altında çekilen acılar insan çığlıkları, diğer tarafta yapılan Cadılar günü partilerinde atılan coşku çığlıkları... Üstelik bu bayram senin ülkenin bayramı bile değil. Ülke böyle bir ahlaksızlık görmedi!"

Eski oyuncu Tolga Karel'den Cadılar Bayramı tepkisi! Amerika'da TIR şoförü olan Tolga Karel isyan etti Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu üç yıl önce Amerika'ya yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

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Eski oyuncu Tolga Karel'den Cadılar Bayramı tepkisi! Amerika'da TIR şoförü olan Tolga Karel isyan etti "Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi"
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