Eski oyuncu Tolga Karel'den Cadılar Bayramı tepkisi! Amerika'da TIR şoförü olan Tolga Karel isyan etti "Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi"

Karel açıklamasında şunları söyledi: "Bir ülke düşünün depremde enkaz altında çekilen acılar insan çığlıkları, diğer tarafta yapılan Cadılar günü partilerinde atılan coşku çığlıkları... Üstelik bu bayram senin ülkenin bayramı bile değil. Ülke böyle bir ahlaksızlık görmedi!"