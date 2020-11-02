Koronavirüsü yok saydılar! Yalıdaki “Cadılar Bayramı” partisi kameralara yansıdı

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında enkaz altındaki insanları kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü iş adamı Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Beşiktaş Bebek'teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen "Cadılar Bayramı" partisi düzenledi. Yaklaşık 270 kişinin katıldığı ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye, gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal "Cadılar Bayramı" korona virüs partisi kamerada | Video