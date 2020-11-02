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Yalıda eğlenen 270 cadıya ceza

Covid-19’a yakalanan kişi sayısı hızla artarken gençler gizli partilerle pandemi kurallarını çiğnemeye devam ediyor. Cumartesi gecesi Bebek ve Kilyos’ta düzenlenen partilerini polis bastı, yüzlerce kişiye 930’ar lira ceza kesildi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
Yalıda eğlenen 270 cadıya ceza
Artan koronavirüs vakalarına rağmen Halloween partileri, İstanbul'da bazı mekanlarda ve villalarda yapılmaya devam ediyor. Önceki gece Bebek'te bulunan bir yalıda Cadılar Bayramı eğlencesi düzenlendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarının önemsenmediği partiyi, polis ekipleri bastı. Geceye yaklaşık 270 kişinin katıldığı öğrenildi. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizlemeye çalıştı. Partiden çıkanlara kapıda 930 lira para cezası kesildi.



KİLYOS'TAKİ PARTİYİ POLİS BASTI
Bir başka Halloween partisi de Kilyos'ta gerçekleşti. Orman içerisinde bulunan Kilyos Garden Siesta isimli mekandaki partiye yaklaşık 200 kişi katıldı. Bu partiyi de 04.00'te polis ekipleri bastı. Partide yapılan baskında uyuşturucu madde de bulundu. Gece sonunda polis ekipleri mekâna ambulans çağırdı. Uyuşturucu kullananlar kontrol sonrası incelemeye alındı.

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Yalıda eğlenen 270 cadıya ceza
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