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oyuncusu hayatını kaybetti

'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çaban, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 21:52 Son Güncelleme: 2.11.2020 22:05 ABONE OL
Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban hayatını kaybetti

'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çaban, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban hayatını kaybetti

'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan vefat etti. Korona virüs nedeniyle Samatya'da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban hayatını kaybetti

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

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Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban hayatını kaybetti
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