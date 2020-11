atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alan Pelin Akil: Bahar’ın gücüne aşık oldum

Ünlü oyuncu Pelin Akil, atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz yıl ikiz kızları Alin ile Lina'yı dünyaya getirdikten sonra bütün hayatının değiştiğini söyleyen oyuncu; diziyi, 'Bahar' rolünü, anne olduktan sonraki değişimini ve eşi Anıl Altan'la olan aşkını anlattı.Açıkçası değildi ama işe başlayacağım belli olduktan sonra hem karakterleri tanımak, hem de dili anlamak için internetten izlemeye başladım ve ben de kaptırdım kendimi. Senaryosu, karakterler arasındaki ilişkiler, dönüşümler o kadar kuvvetli ki, kendinizden illaki bir şeyler buluyorsunuz. Böyle bir işte olmak ayrıcalık. 'İyi ki buradayım' diyorum.'Bahar'ı yapımcımızın ve senaristimizin gözünden dinlemek için görüşmeye gittim, 'Bahar'ı dinleyince büyülendim. Gücü acısından daha kudretli bir kadın. Çok da akıllı, sürprizleri olan biri. 'Bahar'ı dinlerken bir an önce sete çıkıp oynama isteğiyle dolmuştum. 'Bahar'a aşık oldum.'Bahar'; ölüm anında bile "Bana dokunmayın, öldürecekseniz öldürün ama bana dokunmayın" diyor. Dokunulması ölümden beter onun için. O karakterin korkusunu, 'kafasına silah tutulsa nasıl tepki verir' diye düşünmek zorlamış olabilir belki biraz beni.Öyle oldu. Çok uykusuz olduğum dönemlerde bir ikiz annesine rastlamıştım, "Ne zaman rahatlayacağım?" diye sormuştum. "Seni üzmek istemem ama her gün yine zor olacak ama bu zorluklar hep değişecek" demişti. Öyle gerçekten. Daha sabırlı oldum ama sakin oldum mu; o an ne fırtınalar kopuyor içimde Allah bilir.'Baba baba' diye uyanıyorlar ama günün sonunu anneyle bitiriyorlar. Tüm o bahsettiğim yorgunlukları, içimdeki fırtınaları, kriz anlarını bir kenara bırakalım. Hayatımın en güzel anları, bir 'annem' diyorlar, kucağıma koşuyorlar, yanağıma buse konduruyorlar ya, dünya duruyor. Ağlasınlar, bağırsınlar, ömrüm boyunca gece odalarından boş biberonlarını alıp çıkmaya razıyım. Dünyanın hiçbir mutluluğu evlatlarının o kokusunun yerini alamaz.Her zaman. Küçük sürprizlerle,genelde Anıl o konuda dahayaratıcı, bu yoğun zamanlarımızdabirbirimizi şarj ediyoruz. Sonrakaldığımız yerden devam. Birbirimizibırak, kendimizi bile unuttuğumuzzamanlar olmuyor mu, çokoluyor. Ama böyle de güzeliz, buda başka bir biz.Çağ atlama, başka bir şeyedönüştü ama olumsuz bir duygudeğil. Çocuklara yoğunlaştıktabii doğduklarından beri çünkürol çaldılar ama onca koşturmacaiçinde bir bakarız birbirimizingözlerinin içine, anlarız halimizi,hissederiz özveriyi, aşkı hatırlarız,o ilk günkü 'biz'i. 'Bu da böylebir dönem, büyüyecekler' deriz,şükrederiz. Ben çok aşığım Anıl'a.Hatta çocuklarımızdan sonra dahabir başka. Çünkü babacanlığına,kızlarımızla olan iletişimineşahit olarak beraber yaşalmak, tarifi mümkün olmayanduygular benim için.Üzerime titremesikonusunda annemi eleştirirkenben daha korumacıoldum. Doğduklarıilk günden beri ben nekadar ilgiliysem Anıl daaynı. Bir keresinde onaen uykusuz, en yorgunolduğum zamanlardabana yardım ettiği içinteşekkür ettiğimde, "Bensana yardım etmiyorum,ben babalık yapıyorum"demişti. O kadar hoşumagitmişti ki... Bununbilincinde olması banaher zaman gurur veriyor.Kızlarla iletişimi gerçektenşahane. Uyanınca birçocuk, hatta iki çocuk,'Baba baba' diye ağlarmı? Hayatımda görüp göreceğimen harika sevgilive en içten baba. Her güneşükür sebebim kocamve güzel kızlarım.Sert bir değişim oldu. Ama çok da güzel oldu.Dünyanın en güzel duygusuymuş ebeveynlik. Çokyoğun ve çetrefilli bir yol. Mutlu olsunlar diyekoruyup kollamakla ve tüm sevgimizi vermeklegeçiyor zamanımız. Çok kıymetlizamanlar çünkü çok çabuk geçiyor. Kaçırdığımher anları için üzülüyor, yanlarındaolduğum her anın tadını çıkarıpaşkla doluyorum.Kesinlikle öyle, ilmek ilmekişleniyor senaryo, tekstte her birvirgülün, noktanın, üç noktanınbile bir anlamı var ve oyuncu bunuokurken senaristin dünyasındangörebiliyor hikayeyi. Giyilenkıyafetlerin rengine kadar herşeyin bir sebebi var. İzleyici 'Benimbaşıma gelse ne yapardım?'diye empati kurmaya başlıyor.Aile bağları, arkadaş ilişkileri çoksağlam. Çok güçlü bir senaryomuzvar, çok hayattan.'Hızır' onu kurtardıktansonra arabayabinerken bile üstünübaşını şöyle bir silkeleyipöyle kaldığı yerdendevam ediyor hayatına.Babasının cenazesindensonra içi kan ağlarkenbile sürekli sürdüğükırmızı ruju çok şeyanlatıyor bence karakteriyleilgili. Dediğimgibi, aşık olunası bir karakter.Beni bütünüyleçok etkiledi.