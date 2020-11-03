Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni yıldızı Pelin Akil GÜNAYDIN’a konuştu! “İkizlerden sonra çağ atladık ama…”

Çekimlerde başınıza silah doğrultuldu. Zorlandınız mı?

'Bahar'; ölüm anında bile "Bana dokunmayın, öldürecekseniz öldürün ama bana dokunmayın" diyor. Dokunulması ölümden beter onun için. O karakterin korkusunu, 'kafasına silah tutulsa nasıl tepki verir' diye düşünmek zorlamış olabilir belki biraz beni.

İkizlerden sonra daha sakin biri mi oldunuz?

Öyle oldu. Çok uykusuz olduğum dönemlerde bir ikiz annesine rastlamıştım, "Ne zaman rahatlayacağım?" diye sormuştum. "Seni üzmek istemem ama her gün yine zor olacak ama bu zorluklar hep değişecek" demişti. Öyle gerçekten. Daha sabırlı oldum ama sakin oldum mu; o an ne fırtınalar kopuyor içimde Allah bilir.

İkizlerle ilişkiniz nasıl?

'Baba baba' diye uyanıyorlar ama günün sonunu anneyle bitiriyorlar. Tüm o bahsettiğim yorgunlukları, içimdeki fırtınaları, kriz anlarını bir kenara bırakalım. Hayatımın en güzel anları, bir 'annem' diyorlar, kucağıma koşuyorlar, yanağıma buse konduruyorlar ya, dünya duruyor. Ağlasınlar, bağırsınlar, ömrüm boyunca gece odalarından boş biberonlarını alıp çıkmaya razıyım. Dünyanın hiçbir mutluluğu evlatlarının o kokusunun yerini alamaz.