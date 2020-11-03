Hiç görmediği kardeşine 38 yıl sonra Esra Erol sayesinde kavuştu

Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen program tüm gerçekleri ise açığa çıkarmaya devam ediyor. Programa katılan Necati Güngül hiç görmediği kardeşine ise 38 yıl sonra Esra Erol sayesinde kavuştu!