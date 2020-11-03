Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen program tüm gerçekleri ise açığa çıkarmaya devam ediyor. Programa katılan Necati Güngül hiç görmediği kardeşine ise 38 yıl sonra Esra Erol sayesinde kavuştu!
Anne ve babasının ayrıldıklarını ifade eden Necati Güngül, 3 kardeşi ile beraber çocuk esirgeme yuvasına verildiğini ve 13 yaşına kadar anne ve babasını hiç görmediğini söyledi. Çocuk yaşta zorluklarla büyüyen Necati Güngül'e ise Dakikalar sonra sevindirici haber Esra Erol'dan geldi. 38 yıldır hiç görmediği kardeşi Oğuz Mevlüt'ü Esra Erol kısa süre içinde buldu.
Hiç görmediği kardeşine 38 yıl sonra Esra Erol sayesinde kavuştu | Video
Dün canlı yayına katılan Necati Güngül, 10 gün önce hayatının şokunu yaşadığını iddia etti. Soyağacını almak için nüfus müdürlüğüne giden Güngül, sonuçları eline alınca gördüğüne inanamadı. Bir kardeşi daha olduğunu öğrenen Necati Güngül biyolojik kardeşini aramak için ise Esra Erol'un kapısını çaldı.