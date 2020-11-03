Oyuncu Ece Dizdar paylaşımı ile hayranlarını üzdü! 1999 depreminde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar mucize bebek Elif'e böyle seslendi...

Oyuncu Ece Dizdar hakkındaki gerçekle hayranlarını hüzne boğdu. İzmir depreminin ardından paylaşımda bulunan Ece Dizdar 1999 depreminde kaybettiği anne ve babasının fotoğrafı ile 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Elif bebeğe seslendi.
17 yaşındayken anne ve babasını 1999 depreminde kaybeden oyuncu Ece Dizdar İzmir depreminde minik Elif'i görünce duygularını paylaştı...
"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım...
Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin.
Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."