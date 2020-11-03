Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Ece Dizdar paylaşımı ile hayranlarını üzdü! 1999 depreminde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar mucize bebek Elif'e böyle seslendi...

Oyuncu paylaşımı ile hayranlarını üzdü! 1999 depreminde ailesini kaybeden mucize bebek Elif'e böyle seslendi...

Oyuncu hakkındaki gerçekle hayranlarını hüzne boğdu. depreminin ardından paylaşımda bulunan Ece Dizdar 1999 depreminde kaybettiği anne ve babasının fotoğrafı ile 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Elif bebeğe seslendi. 17 yaşındayken anne ve babasını 1999 depreminde kaybeden İzmir depreminde 'i görünce duygularını paylaştı...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 12:12 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:31 ABONE OL
Oyuncu Ece Dizdar paylaşımı ile hayranlarını üzdü! 1999 depreminde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar mucize bebek Elif'e böyle seslendi...

Oyuncu hakkındaki gerçekle hayranlarını hüzne boğdu. depreminin ardından paylaşımda bulunan Ece Dizdar 1999 depreminde kaybettiği anne ve babasının fotoğrafı ile 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Elif bebeğe seslendi.

Oyuncu Ece Dizdar paylaşımı ile hayranlarını üzdü! 1999 depreminde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar mucize bebek Elif'e böyle seslendi...

17 yaşındayken anne ve babasını 1999 depreminde kaybeden oyuncu depreminde 'i görünce duygularını paylaştı...

Oyuncu Ece Dizdar paylaşımı ile hayranlarını üzdü! 1999 depreminde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar mucize bebek Elif'e böyle seslendi...

"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım...

Oyuncu Ece Dizdar paylaşımı ile hayranlarını üzdü! 1999 depreminde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar mucize bebek Elif'e böyle seslendi...

Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin.

Oyuncu Ece Dizdar paylaşımı ile hayranlarını üzdü! 1999 depreminde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar mucize bebek Elif'e böyle seslendi...

Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."

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Oyuncu Ece Dizdar paylaşımı ile hayranlarını üzdü! 1999 depreminde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar mucize bebek Elif'e böyle seslendi...
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