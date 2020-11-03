Şehir Tiyatrosundan bir yıldız daha kaydı! Tiyatro oyuncusu ve besteci Metin Çoban hayatını kaybetti!

Tiyatromuzda rol aldığı diğer oyunlar:



Kafkas Tebeşir Dairesi, Keşanlı Ali Destanı, Fermanlı Deli Hazretleri, İstanbul'un Gözleri Mahmur, Çatıdaki Çatlak, Estepeta Püf, Kedi, Leyla İle Mecnun, Dört Kişilik Bahçe, Bizans Düştü, Köşebaşı, Allah'ın Dediği Olur, Büyük İkramiye, İki Kova Su, Sezuan'ın İyi İnsanı, Eşeğin Gölgesi, Utanmazın Defteri, Hasır Şapka, Vişne Bahçesi, Mecbur Adam, İrmikoğlan, Kralın Kısrağı, Bir Kavuk Devrildi, Kendini Bulmak, Hapşırıklı Kral, Romeo ve Juliet, Kara Kız, Anna Karenina, Paralar Bankada, Sokrates Savunuyor, Erkek Satı, İlk Göz Ağrısı, Aynaroz Kadısı, Mektep Arkadaşı, Baş Sayfa, Sonuna Kadar, Atinalı Timon, İktidar, Gecenin Sonu, İpler Elimizde Değil, Chaillot'taki Deli, Hamlet, Gülnihal, Coriolanus, Yeşil Kurbağa, Zalamea Kadısı, Kökler, On İkinci Gece, Deli İbrahim, Meraki, 3. Selim, Genç Osman, Figaro'nun Düğünü, Kuklacı, Kubilay, Orman, Cyrano De Bergerac, Maius, Neden Olmasın, Pinokyo, Krallar Da Ölür, Hırçın Kız, Oyuncaktaki Sır, Kösem Sultan.