Son dakika haberi: Oyuncu Irmak Ünal hastaneye yatırıldı! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kendi gibi oyuncu kızı Irmak Ünal geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Spora ve sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile bilinen güzel oyuncu arkadaşı ile temasından kaptığını söylediği koronavirüs nedeni ile hastaneye kaldırıldı.
Gelen son dakika haberine göre durumu ciddileşen ve ateşinin düşürülemediği Irmak Ünal sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. İşte koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu hakkında son açıklaması...
Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından virüse yakalandığını duyurmuştu.
"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor" diyerek yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı. Irmak Ünal günlerdir hastalıkla boğuşuyor.
Irmal Ünal yapılan yeni kontrol sonrasında ise hastaneye yatırıldığını duyurdu. Irmak Ünal onu merak edip soranlara teşekkür ettiği paylaşımında "Günlerdir ateşimi düşüremiyorum. Tekrarlanan tomografim ve kan testim sonucunda hastaneye yatırılmam uygun görüldü" dedi.