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haberi: Oyuncu hastaneye yatırıldı! Irmak Ünal'ın nasıl?

Usta oyuncu 'ın kendi gibi oyuncu kızı geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Spora ve düşkünlüğü ile bilinen güzel oyuncu arkadaşı ile temasından kaptığını söylediği nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Gelen haberine göre durumu ciddileşen ve ateşinin düşürülemediği Irmak Ünal hakkında açıklamada bulundu. İşte hakkında son açıklaması...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 14:36 Son Güncelleme: 3.11.2020 14:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Oyuncu Irmak Ünal hastaneye yatırıldı! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Usta oyuncu 'ın kendi gibi oyuncu kızı geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Spora ve düşkünlüğü ile bilinen güzel oyuncu arkadaşı ile temasından kaptığını söylediği nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi: Oyuncu Irmak Ünal hastaneye yatırıldı! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Gelen haberine göre durumu ciddileşen ve ateşinin düşürülemediği hakkında açıklamada bulundu. İşte hakkında son açıklaması...

Son dakika haberi: Oyuncu Irmak Ünal hastaneye yatırıldı! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Son olarak , hesabından virüse yakalandığını duyurmuştu.

"Maalesef okulların açılmasıyla 'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor" diyerek yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı. Irmak Ünal günlerdir hastalıkla boğuşuyor.

Son dakika haberi: Oyuncu Irmak Ünal hastaneye yatırıldı! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Irmal Ünal yapılan yeni kontrol sonrasında ise hastaneye yatırıldığını duyurdu. onu merak edip soranlara teşekkür ettiği paylaşımında "Günlerdir ateşimi düşüremiyorum. Tekrarlanan tomografim ve kan testim sonucunda hastaneye yatırılmam uygun görüldü" dedi.

Son dakika haberi: Oyuncu Irmak Ünal hastaneye yatırıldı! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

43 yaşındaki 'ın Kayla ve Vadi adında iki çocuğu bulunuyor.

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Son dakika haberi: Oyuncu Irmak Ünal hastaneye yatırıldı! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?
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