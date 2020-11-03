Son dakika haberi: Oyuncu Irmak Ünal hastaneye yatırıldı! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kendi gibi oyuncu kızı Irmak Ünal geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Spora ve sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile bilinen güzel oyuncu arkadaşı ile temasından kaptığını söylediği koronavirüs nedeni ile hastaneye kaldırıldı.