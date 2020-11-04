Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

Hünkar Hanım... Atv'nin şimdiden televizyon efsaneleri arasına giren dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin'in muhteşem bir şekilde canlandırdığı mert, duygulu, vefalı Anadolu kadını...
Sırf oğlu mutlu olsun diye işlediği bir hatanın bedelini en ağır biçimde ödeyen, ülkemin acılı kadınlarından biri...
Hünkar Hanım'ın vurulduğu son bölüm herkesi ekrana kilitledi.
Nasıl kilitlemesin ki? Hünkar-Fekeli (Kerem Alışık) aşkı, uçucu ilişkilerin hüküm sürdüğü günümüzde neredeyse herkesi gerçek aşkın varlığına inandırmıştı.
Unuttuğumuz onca erdemi hatırlattı Hünkar ile Fekeli bizlere: Dokunmadan sevmek, görüşmeden görmek, kulakla değil, yürekle duymak, sevdanın resmini sadece bir bakışla çizmek...
"Kavuşamamanın adını aşk koymuşlar" demiş Aşık Veysel... Belki de iyi oldu böylesi. Yıpranmadı, örselenmedi, ölümsüz kaldı aşkları.
Dizinin yapımcısına bir de naçizane tavsiye: Sakın ola ki Fekeli'ye yeni bir sevgili filan uydurmaya kalkmayın.
Bozmayın anılarımızdaki aşkı efsaneyi... Bu arada dizinin yapımcısı, Hünkar karakteri için her ne kadar sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayınlamış olsa da, dizi evreninde mucizelerin sonu gelmez. Bekleyelim, görelim...