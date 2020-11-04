Haberler Günaydın Haberleri Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

’nın Hünkar’ı hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

dizisi ’da Hünkar karakterini oynayan usta oyuncu ’in dizinin geçen haftaki bölümünde yer alan bıçaklanma sahnesi çok ses getirmişti. Hünkar’ın yere yığıldığı hüzünlü anlar sosyal medyaya da damga vurmuştu. Vahide Perçin önceki gün hayranlarının karşısına çıktı. Vahide Perçin’in kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi. Dizide Hünkar ile (), herkesi gerçek aşkın varlığına inandırdı. İkili, dokunmadan sevmek, görüşmeden görmek, kulakla değil yürekle duymak, sevdanın resmini sadece bir bakışla çizmek gibi birçok erdemi hatırlattı. GÜNAYDIN köşe yazarı bugünkü köşesinde Vahide Perçin’i kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 4.11.2020 07:16 Son Güncelleme: 4.11.2020 07:19 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

Hünkar Hanım... 'nin şimdiden televizyon efsaneleri arasına giren dizisi 'da 'in muhteşem bir şekilde canlandırdığı mert, duygulu, vefalı Anadolu kadını...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

Sırf oğlu mutlu olsun diye işlediği bir hatanın bedelini en ağır biçimde ödeyen, ülkemin acılı kadınlarından biri...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

Hünkar Hanım'ın vurulduğu son bölüm herkesi ekrana kilitledi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

Nasıl kilitlemesin ki? Hünkar- () aşkı, uçucu ilişkilerin hüküm sürdüğü günümüzde neredeyse herkesi gerçek aşkın varlığına inandırmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

Unuttuğumuz onca erdemi hatırlattı Hünkar ile bizlere: Dokunmadan sevmek, görüşmeden görmek, kulakla değil, yürekle duymak, sevdanın resmini sadece bir bakışla çizmek...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

"Kavuşamamanın adını aşk koymuşlar" demiş Aşık Veysel... Belki de iyi oldu böylesi. Yıpranmadı, örselenmedi, ölümsüz kaldı aşkları.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

Dizinin yapımcısına bir de naçizane tavsiye: Sakın ola ki 'ye yeni bir sevgili filan uydurmaya kalkmayın.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!

Bozmayın anılarımızdaki aşkı efsaneyi... Bu arada dizinin yapımcısı, Hünkar karakteri için her ne kadar hesaplarından mesajı yayınlamış olsa da, dizi evreninde mucizelerin sonu gelmez. Bekleyelim, görelim...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı… Kısacık kestirdiği saçları da çok beğenildi!
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