Haberler Günaydın Haberleri Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı

Depremde hayatını kaybeden ikizler ’ın yeğeni çıktı

, depreminde hayatını kaybeden ikiz yeğenleri Çınar Alpgündüz ve için ağlıyor: “Çok umutluyduk olmadı. Bulanık bir rüya gibi. Allah hiçbir ana-babaya bu acıyı yaşatmasın!”

Giriş Tarihi: 4.11.2020 ABONE OL
Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı
'DÜNYALAR BİZİM OLMUŞTU AMA...'
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem ünlü sunucu İclal Aydın'ı da derinden yaraladı. Dün ikiz yeğenleri Çınar ve Sayra Alpgündüz'ü toprağa veren Aydın, hislerini şu sözlerle yazıya döktü:

"Anneleri Tülin, çocukluğumuzda oyunlar oynadığımız, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim. Cumartesi öğleden sonra çocukların sesini duymuşlar, yaşadıkları haberi geldi kardeşimizden. Dünyalar bizim olmuştu... Çok umutluyduk, çok dua ettik ama olmadı... Bulanık bir rüya gibi. Allah hiçbir ana-babaya bu acıyı yaşatmasın."
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA