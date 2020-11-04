Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem ünlü sunucu İclal Aydın'ı da derinden yaraladı. Dün ikiz yeğenleri Çınar ve Sayra Alpgündüz'ü toprağa veren Aydın, hislerini şu sözlerle yazıya döktü:"Anneleri Tülin, çocukluğumuzda oyunlar oynadığımız, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim. Cumartesi öğleden sonra çocukların sesini duymuşlar, yaşadıkları haberi geldi kardeşimizden. Dünyalar bizim olmuştu... Çok umutluyduk, çok dua ettik ama olmadı... Bulanık bir rüya gibi. Allah hiçbir ana-babaya bu acıyı yaşatmasın."