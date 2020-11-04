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'in kızı ile sevgilisi 'den açıklaması! Şarkıcı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evleniyor mu?

'in kendisi gibi şarkıcı kızı ile 4 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi 20 Eylül'de evleneceklerdi. Pandemiden dolayı düğünlerini ertelemek zorunda kalan Dilan Çıtak ile Levent Dörter'den açıklaması geldi. Kardeşi 'in 'ta ile evleneceği ortaya çıkınca Dilan Çıtak'ın nikah tarihi merak konusu olmuştu. Peki Dilan Çıtak ile Levent Dörter ne zaman evleniyor? İşte Dilan Çıtak ile Levent Dörter'in açıklaması...

Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:20 Son Güncelleme: 4.11.2020 12:16 ABONE OL
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile sevgilisi Levent Dörter'den evlilik açıklaması! Şarkıcı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evleniyor mu?

Dilan Çıtak ile Levent Dörter çifti önceki gün Karaköy'deydi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Tatlıses, evlilik tarihi sorulunca "Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, o yüzden akışına bıraktık" diye konuştu.

"DÜĞÜNE İDO VE İBRAHİM TATLISES'İ ÇAĞIRACAK MISINIZ?"

Levent Dörter de "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" dedi. Çift, "Düğüne İdo ve İbrahim Tatlıses'i çağıracak mısınız" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Dilan Çıtak, 20 Aralık'ta evlenecekleri öğrenilen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nişan törenine katılmamıştı. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin yüzüklerini İbrahim Tatlıses takmıştı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile sevgilisi Levent Dörter'den evlilik açıklaması! Şarkıcı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evleniyor mu?
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