Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damga vurdu!

Ekranların iddialı yapımlarından olan Kuruluş Osman 32. Bölümü ile geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Aksiyonun hız kesmeden devam ettiği yapımın son bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye adeta damga vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği anlar izleyicilere duygusal anlar yaşatırken öte yandan yeni bölümde Osman Bey'in Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarması da dizinin severlerini ekran başına kilitledi.