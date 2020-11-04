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'ın yeni bölümünde ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damga vurdu!

Ekranların iddialı yapımlarından olan 32. Bölümü ile geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Aksiyonun hız kesmeden devam ettiği yapımın son bölümünde ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye adeta damga vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği anlar izleyicilere duygusal anlar yaşatırken öte yandan yeni bölümde Osman Bey'in Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarması da dizinin severlerini ekran başına kilitledi.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 01:57 Son Güncelleme: 5.11.2020 02:00 ABONE OL
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damga vurdu!

Ekranların iddialı yapımlarından olan 32. Bölümü ile geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Aksiyonun hız kesmeden devam ettiği yapımın son bölümünde ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye adeta damga vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği anlar izleyicilere duygusal anlar yaşatırken öte yandan yeni bölümde Osman Bey'in Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarması da dizinin severlerini ekran başına kilitledi.

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damga vurdu!

ekranlarında yayınlanan Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde geceye ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne damgasını vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği sahne izleyiciden tam not aldı.

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damga vurdu!

SAVCI BEY, MÖNKE VE YAVLAK ARSLAN'IN KURDUĞU TUZAĞA DÜŞEREK ESİR EDİLDİ

'da Savcı Bey, Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edildi. Osman Bey, esaret altında işkencelere maruz kalan ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak için harekete geçti.

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damga vurdu!

OSMAN BEY, SAVCI BEY'İ KURTARDI

Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçti ve ağabeyini esaretten kurtardı. O anlar izleyicisinden tam not aldı.

Rabbim bizi ahirette de bir eylesin! - Kuruluş Osman 32. Bölüm izle | Video

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damga vurdu!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damga vurdu!

Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek 'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

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Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damga vurdu!
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