SON DAKİKA: İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin günlerdir müjdeli haber beklenen tüp bebek ikizlerinden Türkiye'yi üzen haber geldi.
Ekipler depremin vurduğu Rızabey apartmanında son katlara ulaşırken içeride oldukları bilinen Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.
Son dakika! İzmir depreminde vefat eden tüp bebek ikizlerinin yürekleri yakan görüntüleri ortaya çıktı | Video
Dün ikiz yeğenleri Çınar ve Sayra Alpgündüz'ü toprağa veren Aydın, hislerini şu sözlerle yazıya döktü:
"Anneleri Tülin, çocukluğumuzda oyunlar oynadığımız, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim.
'DÜNYALAR BİZİM OLMUŞTU AMA...'
Cumartesi öğleden sonra çocukların sesini duymuşlar, yaşadıkları haberi geldi kardeşimizden. Dünyalar bizim olmuştu...
Çok umutluyduk, çok dua ettik ama olmadı... Bulanık bir rüya gibi. Allah hiçbir ana-babaya bu acıyı yaşatmasın."
DEPREMDEN BİR SAAT ÖNCE BABASINI ARAMIŞ VE KULAKLIK İSTEMİŞ
Her ikisi de okullarında çok başarılı olan ikizlerden Sayra, bir saat önce babasını arayıp kulaklık istemişti. Deprem sırasında da annesini arayıp binanın yıkılacağını söylemişti. Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu.
ANNE İŞTEYDİ
İzmir'de cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazında aranan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Sayra ve Çınar Alpgündüz kardeşlerin cansız bedenlerine kurtarma ekiplerince ulaşıldı.
Özel sektörde çalışan Elazığlı Tülin ve ticaretle uğraşan Ardahanlı Alican Alpgündüz çifti, 5 yıl boyunca çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvurmuş ve sonunda Sayra ve Çınar'ı kucaklarına almıştı.