Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA: İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

: depreminde ikizler ’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki tüm 'yi derinden sarstı. Magazin gündemine gibi düşerken, haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Ünlü oyuncu , İzmir depreminde yeğenleri ve için ağlıyor: “Çok umutluyduk olmadı. Bulanık bir rüya gibi. Allah hiçbir ana-babaya bu acıyı yaşatmasın!” İclal Aydın’ın ikiz yeğenleri Çınar Alpgündüz ile Sayra Alpgündüz için yaptığı paylaşımı yürekleri burktu. İclal Aydın İzmir depreminde hayatına kaybeden ikiz kardeşler Sayra ve Çınar Alpgündüz'e bir yaptı. Aydın’ın veda mesajı takipçilerini tarafından büyük ilgi gördü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 07:28 Son Güncelleme: 4.11.2020 07:28 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin günlerdir müjdeli haber beklenen tüp bebek ikizlerinden 'yi üzen haber geldi.

Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

Ekipler depremin vurduğu Rızabey apartmanında son katlara ulaşırken içeride oldukları bilinen Çınar ve 'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Son dakika! İzmir depreminde vefat eden tüp bebek ikizlerinin yürekleri yakan görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki ünlü sunucu 'ı da derinden yaraladı.

Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

Dün yeğenleri Çınar ve 'ü toprağa veren Aydın, hislerini şu sözlerle yazıya döktü:

Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

"Anneleri Tülin, çocukluğumuzda oyunlar oynadığımız, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim.

Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

'DÜNYALAR BİZİM OLMUŞTU AMA...'

Cumartesi öğleden sonra çocukların sesini duymuşlar, yaşadıkları haberi geldi kardeşimizden. Dünyalar bizim olmuştu...

Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

Çok umutluyduk, çok dua ettik ama olmadı... Bulanık bir rüya gibi. Allah hiçbir ana-babaya bu acıyı yaşatmasın."

Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

DEPREMDEN BİR SAAT ÖNCE BABASINI ARAMIŞ VE KULAKLIK İSTEMİŞ

Her ikisi de okullarında çok başarılı olan ikizlerden Sayra, bir saat önce babasını arayıp kulaklık istemişti. sırasında da annesini arayıp binanın yıkılacağını söylemişti. Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu.

Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

ANNE İŞTEYDİ
'de cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazında aranan 16 yaşındaki kardeşler Sayra ve kardeşlerin cansız bedenlerine kurtarma ekiplerince ulaşıldı.

Son Dakika Haberi: Depremde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’

Özel sektörde çalışan Elazığlı Tülin ve ticaretle uğraşan Ardahanlı Alican Alpgündüz çifti, 5 yıl boyunca çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvurmuş ve sonunda Sayra ve Çınar'ı kucaklarına almıştı.

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SON DAKİKA: İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’
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