Haberler Günaydın Haberleri Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

'ın unutulmaz isimlerinden 'in acısı hala taze... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

'ın unutulmaz isimlerinden 'in içini acıtan soru. Emektar oyuncu Coşkun Göğen iki yıl önce kızı 'yı acı bir şekilde genç yaşta toprağa vermişti. Yeşilçam'ın kötü adamı Coşkun Göğen yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Coşkun Göğen kadın cinayetleri ile ilgili gelen soru karşısında hüzünlendi. İki yıl önce kızı Dünya'yı henüz 39 yaşındayken kaybeden oyuncu Coşkun Göğen sözleriyle herkesi üzdü. Evlat acısı yaşayan Coşkun Göğen "Benim Dünya'm gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin" dedi. İşte Dünya ile ilgili sözleri...

Giriş Tarihi: 4.11.2020 15:23 Son Güncelleme: 4.11.2020 16:02 ABONE OL
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... İki yıl önce kızının ölümü ile sarsılmıştı... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

'ın unutulmaz isimlerinden 'in içini acıtan soru. Emektar oyuncu Coşkun Göğen iki yıl önce kızı 'yı acı bir şekilde genç yaşta toprağa vermişti.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... İki yıl önce kızının ölümü ile sarsılmıştı... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

'ın kötü adamı yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Coşkun Göğen kadın cinayetleri ile ilgili gelen soru karşısında hüzünlendi.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... İki yıl önce kızının ölümü ile sarsılmıştı... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

İki yıl önce kızı 'yı henüz 39 yaşındayken kaybeden oyuncu sözleriyle herkesi üzdü.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... İki yıl önce kızının ölümü ile sarsılmıştı... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

, kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırladı. Kadın cinayetlerini lanetlediğini belirten sanatçı, "Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor, o sapıklardan birini de ben canlandırıyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... İki yıl önce kızının ölümü ile sarsılmıştı... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

"DUYGULANDIRDINIZ BENİ"

Film setinde sorulara yanıt veren 75 yaşındaki sanatçı, "Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var. Uzay, , Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya'm gitti. Evlat acısı Allah kimseye vermesin. Maalesef ben her zaman derim ki; dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı" şeklinde konuştu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... İki yıl önce kızının ölümü ile sarsılmıştı... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

"Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun. Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum."

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... İki yıl önce kızının ölümü ile sarsılmıştı... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

"Yörelere göre değişiyor ama hepsinin altında yatan boşluk kültür. Lanetliyorum. En büyük zenginlik sevgi saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek, konuşabilmek. Konuşamayandan kork. Kostümüne kravatına bakma, papyonuna hiç bakma. Konuşamayandan kork."

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA