Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in içini acıtan soru. Emektar oyuncu Coşkun Göğen iki yıl önce kızı Dünya'yı acı bir şekilde genç yaşta toprağa vermişti.
Yeşilçam'ın kötü adamı Coşkun Göğen yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Coşkun Göğen kadın cinayetleri ile ilgili gelen soru karşısında hüzünlendi.
İki yıl önce kızı Dünya'yı henüz 39 yaşındayken kaybeden oyuncu Coşkun Göğen sözleriyle herkesi üzdü.
Coşkun Göğen, kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırladı. Kadın cinayetlerini lanetlediğini belirten sanatçı, "Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor, o sapıklardan birini de ben canlandırıyorum" şeklinde konuştu.
"DUYGULANDIRDINIZ BENİ"
Film setinde sorulara yanıt veren 75 yaşındaki sanatçı, "Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya'm gitti. Evlat acısı Allah kimseye vermesin. Maalesef ben her zaman derim ki; dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı" şeklinde konuştu.
"Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun. Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum."
"Yörelere göre değişiyor ama hepsinin altında yatan boşluk kültür. Lanetliyorum. En büyük zenginlik sevgi saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek, konuşabilmek. Konuşamayandan kork. Kostümüne kravatına bakma, papyonuna hiç bakma. Konuşamayandan kork."