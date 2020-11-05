Günaydın haber yaptı ortalık karıştı: Sinemada telif kavgası

Türk sinemasında yapımcılar ve senaristler arasında yaşanan kriz giderek büyüyor. Senarist Safa Önal'ın Youtube'da yayınlanan Türk filmlerinin yayınını durdurmaya yönelik davalar açması, yapımcılarla senaristleri karşı karşıya getirdi. GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel'in 1 Kasım'da 'Türk sinemasında yapımcıların haklı hak sahipliği isyanı' başlıklı yazısı, sinema dünyasında tartışmalara ve meslek örgütlerinin ayaklanmasına sebep oldu. Senaristler "Telif haktır, ertelenemez" derken, yapımcılar "Biz hukuk ne diyorsa onu yapıyoruz" dedi. İşte yapımcıların açıklamaları...ARZU Film olarak yapımcılığını üstlendiğimiz tüm arşivimizi sinemaseverlerin kullanımına sunduk. Dijital dünyada insanlarımız ücretsiz bir şekilde filmlerimize ulaşıyor. Senaristlerle yapımcıları karşı karşıya bırakan olaylar silsilesini anlamak mümkün değil. Senaristlerle bir sözleşme imzalıyoruz, maddi ve manevi alacaklarını tahsil ettiklerine dair de muvafakatname imzalıyorlar. Hal böyleyken 'Benim bu yayınlardan ya da satışlardan alacağım var' demek akıl karı mı? Türk filmlerini koruma altına almaya çalışan şirketlerin bu haksızlıklar karşısında artık ses çıkartması gerektiğini hissetmemiz Türk sineması adına üzüntü verici. Üstelik bu girişimlerin hiçbir hukuki zemini de yok. Yapımcılar sanki hak sahiplerinin haklarını gasp ediyormuş gibi bir hava oluşturulması gayri ahlaki.HUKUKTA konuyla ilgili son derece şeffaf ve açık bir kanun hükmü var. Bu kanun 1995'te güncellenerek daha anlaşılır bir boyuta taşındı. Hukuka aykırı hareketlerle sinemamızın itibarını zedelemeye kalkanlara karşı artık susmamamız gerekiyor. Bizler yaşlarına hürmeten yıllarca yapılan tüm hukuk dışı çabalara sessiz kaldıkça, onlar kendilerini daha haklı kabul edip işin zıvanadan çıkmasına neden olacak girişimlere sebebiyet veriyorlar. Yapımcılarla senaristleri karşı karşıya getirmeye çalışanlara cevap vermek zorundayız artık. 1995 öncesi tüm filmlerin tek sahibi yapımcılar ve filmi hayata geçiren yapım şirketleridir. Bunun ötesinde başka bir kanun hükmü yoktur, yersiz kamuoyu oluşturmak ve hukuku boşuna meşgul etmek, sadece Türk sinemasına zarar verir.KENDİfilmlerimizin dijital mecralardaki yayınlarını, hak sahipliği beyanı adı altında durdurma ve engellemeye çalışan zihniyeti anlamak mümkün değil. Tarihi 50 yıl öncesine uzanan filmlerimizin hem Türkiye'den, hem de dünyanın dört bir köşesinden sinemaseverlere ulaşmasında ne gibi bir zarar olabilir? Bu yayınları durdurma gayretinin ardında ne gibi bir iyi niyet aranabilir anlamak mümkün değil. Türk sinemasına büyük hizmetler vermiş koca koca çınarların, küçücük hesaplarla hem kendi adlarını, hem de Türk sinemasının adını lekelemesi ise tam bir infial durumudur. Var olmayan bir sorunu inatla varmış gibi göstererek haksız ve hukuksuz bir şekilde menfaat sağlamaya çalışan kişi veya kurumlar kimler olursa olsun, sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz.