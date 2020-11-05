Son dakika haberi: İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

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haberi: ile ayrılığının nedeni mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

Geçtiğimiz günlerde ile sevgilisi 'nın ayrıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. 'in eski eşi İbrahim Kutluay'ın uğruna 11 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza'yı da aldattığı iddia edildi. İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının ardındaki nedenin olduğu, İbrahim Kutluay'ın sevgilisini genç bir güzelle aldattığı iddiası olay oldu. Daha öncede sevgilsi Edvina Sponza'ya şiddet uyguladığı haberleri ile gündeme gelen ve kısa bir ayrılık yaşayan çift, Edvina Sponza'nın babasının ölümü sonrası yakınlaşmış ve barışmıştı. İşte İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının ardında yatanların ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 5.11.2020 12:47 Son Güncelleme: 5.11.2020 13:16 ABONE OL
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

Geçtiğimiz günlerde ile sevgilisi 'nın ayrıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. 'in eski eşi İbrahim Kutluay'ın uğruna 11 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza'yı da aldattığı iddia edildi.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

ile ayrılığının ardındaki nedenin olduğu, İbrahim Kutluay'ın sevgilisini genç bir güzelle aldattığı iddiası olay oldu.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

Daha öncede sevgilsi 'ya şiddet uyguladığı haberleri ile gündeme gelen ve kısa bir ayrılık yaşayan çift, Edvina Sponza'nın babasının ölümü sonrası yakınlaşmış ve barışmıştı. İşte ile Edvina Sponza ayrılığının ardında yatanların ayrıntıları...

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

45 yaşındaki eski basketbolcu , geçtiğimiz günlerde uğruna 11 yıllık karısı 'i aldattığı sevgilisi ile ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

EDVİNA'YI DA ALDATTI

Ayrılıkla ilgili başka bir şey söylemek istemeyen Kutluay'ın, 'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılığın perde arkasında ise olduğu iddia ediliyor.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

İHANETİ AFFETMEDİ

İddialara göre, bu yaz İzmir'de sık sık partilere katılan Kutluay, 46 yaşındaki 'dan çok daha genç olan bir kadınla yakınlaştı. Bunu duyan ünlü yoga eğitmeni ise çıldırdı ve ilişkiye son verdi.

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Son dakika haberi: İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...
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