Son dakika haberi: İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

İHANETİ AFFETMEDİ

İddialara göre, bu yaz İzmir'de sık sık partilere katılan Kutluay, 46 yaşındaki Edvina Sponza'dan çok daha genç olan bir kadınla yakınlaştı. Bunu duyan ünlü yoga eğitmeni ise çıldırdı ve ilişkiye son verdi.