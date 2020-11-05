Son dakika haberi: İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının nedeni ihanet mi? İbrahim Kutluay uğruna 11 yıllık evliliğini bitirmişti...

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza'nın ayrıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'ın uğruna 11 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza'yı da aldattığı iddia edildi.
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının ardındaki nedenin ihanet olduğu, İbrahim Kutluay'ın sevgilisini genç bir güzelle aldattığı iddiası olay oldu.
Daha öncede sevgilsi Edvina Sponza'ya şiddet uyguladığı haberleri ile gündeme gelen ve kısa bir ayrılık yaşayan çift, Edvina Sponza'nın babasının ölümü sonrası yakınlaşmış ve barışmıştı. İşte İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığının ardında yatanların ayrıntıları...
45 yaşındaki eski basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde uğruna 11 yıllık karısı Demet Şener'i aldattığı sevgilisi Edvina Sponza ile ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı.
EDVİNA'YI DA ALDATTI
Ayrılıkla ilgili başka bir şey söylemek istemeyen Kutluay'ın, Edvina Sponza'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılığın perde arkasında ise ihanet olduğu iddia ediliyor.
İHANETİ AFFETMEDİ
İddialara göre, bu yaz İzmir'de sık sık partilere katılan Kutluay, 46 yaşındaki Edvina Sponza'dan çok daha genç olan bir kadınla yakınlaştı. Bunu duyan ünlü yoga eğitmeni ise çıldırdı ve ilişkiye son verdi.