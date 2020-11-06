ATV ile Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ına Murat Ünalmış’tan duygusal veda! Murat Ünalmış’ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşamki son bölümü reyting rekorları kırdı. Hünkar Yaman'a duygusal veda sahnesi izleyenleri gözyaşlarına boğarken yapılan cenaze töreni ise geceye damgasını vurdu. Hünkar Yaman'ı öldüren Behice'nin tavırları ise herkesi şoke ederken öte yandan Murat Ünalmış'tan Vahide Perçin'li fotoğraf geldi. Murat Ünalmış kendi Instagram hesabından Vahide Perçin ile fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın altına yazdığı sözler ise sosyal medyada büyük beğeni toplarken yapılan duygusal paylaşım herkesi hüzne boğdu. İşte Murat Ünalmış'ın Vahide Perçin paylaşımı…

MURAT ÜNALMIŞ'TAN VAHİDE PERÇİN'E VEDA!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde anne oğul olarak karşımıza çıkan Hünkar Yaman ve Demir Yaman karakterlerinin gerçek hayattaki paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Murat Ünalmış'ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

İşte Murat Ünalmış ile Vahide Perçin'in paylaşımı!