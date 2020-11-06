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ATV ile Bir Zamanlar Çukurova’nın ’ına ’tan duygusal veda! ’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

ATV ekranlarının ve Perşembe akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ile dün akşam ekranlarda yerini aldı. Üçüncü sezonu ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin son bölümünde 'ın acı ölümü herkesi gözyaşlarına boğarken usta oyuncu 'ne dizideki oğlu karakterine hayat veren 'tan duygusal veda geldi. 'ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyaya oturdu. İşte Murat Ünalmış'ın Vahide Perçin paylaşımı…

Giriş Tarihi: 6.11.2020 08:25 Son Güncelleme: 6.11.2020 08:26 ABONE OL
ATV ile Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ına Murat Ünalmış’tan duygusal veda! Murat Ünalmış’ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşamki son bölümü reyting rekorları kırdı. 'a duygusal veda sahnesi izleyenleri gözyaşlarına boğarken yapılan cenaze töreni ise geceye damgasını vurdu. Hünkar Yaman'ı öldüren Behice'nin tavırları ise herkesi şoke ederken öte yandan 'tan 'li fotoğraf geldi. kendi Instagram hesabından Vahide Perçin ile fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın altına yazdığı sözler ise sosyal medyada büyük beğeni toplarken yapılan duygusal paylaşım herkesi hüzne boğdu. İşte Murat Ünalmış'ın Vahide Perçin paylaşımı…

MURAT ÜNALMIŞ'TAN VAHİDE PERÇİN'E VEDA!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde anne oğul olarak karşımıza çıkan Hünkar Yaman ve karakterlerinin gerçek hayattaki paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Murat Ünalmış'ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

İşte Murat Ünalmış ile Vahide Perçin'in paylaşımı!

ATV ile Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ına Murat Ünalmış’tan duygusal veda! Murat Ünalmış’ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Hünkar karakterinin ölmesiyle usta oyuncunun diziye veda edeceği Bir Zamanlar Çukurova'nın 70. bölümde kesinleşti. 5 Kasım Perşembe günü yayınlanacak olan 71. bölüme için yapılan cezane töreni damga vurdu. 71. bölümde son kez Hünkar olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Baş rol oyuncusu Vahide Perçin'in vedasını oyuncu arkadaşı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

ATV ile Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ına Murat Ünalmış’tan duygusal veda! Murat Ünalmış’ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyayı salladı!

'le çekilen son sahnesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine, "Bu fotoğraf son sahnemizden sonra çekildi. Canım Vahide Ablam. Aramızdaki bu manevi ve hakiki ilişki çok güzeldi. Seninle göz göze, kalp kalbe oynamak çok özeldi. Her şeyiyle örnek bir insansın. Aklınla, özverinle, insanlığınla, disiplininle ve daha bir çok şey.. Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık. Her zaman hayatımda olmasını istediğim ender insanlardansın. Seni çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim" notunu ekledi.

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ATV ile Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ına Murat Ünalmış’tan duygusal veda! Murat Ünalmış’ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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