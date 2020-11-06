ATV ile Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ına Murat Ünalmış’tan duygusal veda! Murat Ünalmış’ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşamki son bölümü reyting rekorları kırdı. Hünkar Yaman'a duygusal veda sahnesi izleyenleri gözyaşlarına boğarken yapılan cenaze töreni ise geceye damgasını vurdu. Hünkar Yaman'ı öldüren Behice'nin tavırları ise herkesi şoke ederken öte yandan Murat Ünalmış'tan Vahide Perçin'li fotoğraf geldi. Murat Ünalmış kendi Instagram hesabından Vahide Perçin ile fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın altına yazdığı sözler ise sosyal medyada büyük beğeni toplarken yapılan duygusal paylaşım herkesi hüzne boğdu. İşte Murat Ünalmış'ın Vahide Perçin paylaşımı…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde anne oğul olarak karşımıza çıkan Hünkar Yaman ve Demir Yaman karakterlerinin gerçek hayattaki paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Murat Ünalmış'ın Vahide Perçin paylaşımı sosyal medyayı salladı.
İşte Murat Ünalmış ile Vahide Perçin'in paylaşımı!
Hünkar karakterinin ölmesiyle usta oyuncunun diziye veda edeceği Bir Zamanlar Çukurova'nın 70. bölümde kesinleşti. 5 Kasım Perşembe günü yayınlanacak olan 71. bölüme Hünkar Yaman için yapılan cezane töreni damga vurdu. 71. bölümde Vahide Perçin son kez Hünkar olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Baş rol oyuncusu Vahide Perçin'in vedasını oyuncu arkadaşı Murat Ünalmış duygusal bir paylaşımla duyurdu.
Vahide Perçin'le çekilen son sahnesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine, "Bu fotoğraf son sahnemizden sonra çekildi. Canım Vahide Ablam. Aramızdaki bu manevi ve hakiki ilişki çok güzeldi. Seninle göz göze, kalp kalbe oynamak çok özeldi. Her şeyiyle örnek bir insansın. Aklınla, özverinle, insanlığınla, disiplininle ve daha bir çok şey.. Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık. Her zaman hayatımda olmasını istediğim ender insanlardansın. Seni çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim" notunu ekledi.