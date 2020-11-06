Demir Demirkan: Türkiye'de sağlık sistemi ABD'ye göre neredeyse 50 yıl ileride

Hayatını 2016'dan bu yana ABD'de sürdüren ünlü sanatçı, karantina sürecinde yazdığı "Deli Hayaller" eseriyle yeniden dinleyicilerle buluşturduğu "Hayat Nedir" şarkısını ve yeni çalışmalarını, telekonferans yöntemiyle AA muhabirine anlattı.

ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı Demir Demirkan'dan Türk sağlık sistemine övgü | Video

Kariyerinin plansız ve biraz doğaçlama ilerlediğini ifade eden Demirkan, "Sadece kendimle, kendimin dünyayı nasıl algıladığıyla ilgili uğraşıyorum. Bedenim, zihnim, gönlüm, kalbim, ruhum üzerinde çok çalışıyorum ve (her şeyi) iyice algılamaya, büyümeye çalışıyorum. Bu süreci iyi yönettim ve kendimce doğru bir yerde olduğumu düşünüyor, hissediyorum. Bu bir final değil, buradan da gidilecek. Bu hiçbir zaman durmayan bir süreç." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, bu sürecin aile olmasıyla bir ilgisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oğlumu büyütürken, kendim de tekrar büyüyor gibiyim. Çünkü o çocukluk sürecinde o kadar boş bir zihni yoğurmaya başlıyorsun ki sonra kendi çocukluğunu hatırlıyorsun. Minicik bir kelimeden zihnin nereye doğru gittiğini ve nasıl koşullandığını anlıyorsun. Eğer dikkatliysen onları çözmeye başlıyorsun. Dolayısıyla çocuğunu büyütürken kendini de büyütüyorsun. Bu inanılmaz bir süreç. Müzik tarafında da durum bu anlamda değişiyor ve projeler büyüyecek. Bundan sonrasını da bilmiyorum. Sektör değişiyor duruma bakacağız."

Yeni tip koronavirüs sebebiyle evde kalınan süreçte, çalışmalarını evinde kurduğu stüdyoda gerçekleştirdiğini söyleyen Demirkan, "Düzen, çok fazla değişti. 4 yaşında bir oğlum var anaokuluna gitmeyerek, bütün gün evde olunca başka bir düzen oldu. Başta bir ay zorlandık sonra ona da alıştık." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİ BURAYA GÖRE NEREDEYSE 50 YIL İLERİDE"

Demir Demirkan, Türkiye'deki sağlık kurumlarının Kovid-19'un tedavisi ve işleyişi noktasında ABD'ye kıyasla çok iyi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor. Burası 350 milyon nüfusa sahip bir ülke ve 50'nin üzerine eyalet yönetiliyor. Bu anlamda (Türkiye'ye göre Kovid-19) süreç biraz daha zorlu geçiyor. Türkiye'nin durumu buraya göre daha iyi. Haberleri izliyorum. Hep çevremle irtibat halindeyim."