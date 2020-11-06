Reyyan'ın Aslanbey Konağı'nda Azize Aslanbey'e kafa tuttuğu sahne geceye damga vurdu!

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai bu hafta da nefes kesti. 46. Bölümü ile ekranlara gelen yapımda izleyenleri ekran başına kilitleyen sahneler yaşandı. Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olurken Azize Aslanbey yeni ve güçlü Reyyan ile karşı karşıya geldi. Reyhan Aslanbey konağını ele geçirmesi sonucunda yaptığı değişiklikler karşısında Azize Aslanbey bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Reyyan'ın Azize'ye karşı geldiği sahne ise geceye adeta damga vurdu
Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan çıkması Azize Aslanbey'i korkutmaya başlar.
Reyhan Aslanbey konağını ele geçirmesi sonucunda yaptığı değişiklikler karşısında Azize Aslanbey Reyhan'ın karşısına çıkar ve Azize Aslanbey sen kim olarak bunları yapıyorsun diyerek geceye damga vuran sahnede yer yerinden oynadı.
Reyhan'ın cevabı ise " Aslanbey konağının Hanımı " olarak demesi izleyenleri kat kat heyecanlandırdı.
İŞTE GECEYE DAMGA VURAN SAHNE
Hercai 46. bölüm damga vuran sahne "Aslanbey Konağı'nın hanımı olarak!" | Hercai 46. bölüm izle | Video