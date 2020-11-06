Reyyan'ın Aslanbey Konağı'nda Azize Aslanbey'e kafa tuttuğu sahne geceye damga vurdu!

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai bu hafta da nefes kesti. 46. Bölümü ile ekranlara gelen yapımda izleyenleri ekran başına kilitleyen sahneler yaşandı. Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olurken Azize Aslanbey yeni ve güçlü Reyyan ile karşı karşıya geldi. Reyhan Aslanbey konağını ele geçirmesi sonucunda yaptığı değişiklikler karşısında Azize Aslanbey bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Reyyan'ın Azize'ye karşı geldiği sahne ise geceye adeta damga vurdu