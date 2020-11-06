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Reyyan'ın Aslanbey Konağı'nda 'e kafa tuttuğu sahne geceye damga vurdu!

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi bu hafta da nefes kesti. 46. Bölümü ile ekranlara gelen yapımda izleyenleri ekran başına kilitleyen sahneler yaşandı. Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olurken yeni ve güçlü Reyyan ile karşı karşıya geldi. Reyhan Aslanbey konağını ele geçirmesi sonucunda yaptığı değişiklikler karşısında Azize Aslanbey bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Reyyan'ın Azize'ye karşı geldiği sahne ise geceye adeta damga vurdu

Giriş Tarihi: 7.11.2020 00:48 Son Güncelleme: 7.11.2020 00:48 ABONE OL
Reyyan'ın Aslanbey Konağı'nda Azize Aslanbey'e kafa tuttuğu sahne geceye damga vurdu!

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi bu hafta da nefes kesti. 46. Bölümü ile ekranlara gelen yapımda izleyenleri ekran başına kilitleyen sahneler yaşandı. Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olurken yeni ve güçlü Reyyan ile karşı karşıya geldi. Reyhan Aslanbey konağını ele geçirmesi sonucunda yaptığı değişiklikler karşısında Azize Aslanbey bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Reyyan'ın Azize'ye karşı geldiği sahne ise geceye adeta damga vurdu

Reyyan'ın Aslanbey Konağı'nda Azize Aslanbey'e kafa tuttuğu sahne geceye damga vurdu!

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan çıkması 'i korkutmaya başlar.

Reyyan'ın Aslanbey Konağı'nda Azize Aslanbey'e kafa tuttuğu sahne geceye damga vurdu!

Reyhan Aslanbey konağını ele geçirmesi sonucunda yaptığı değişiklikler karşısında Reyhan'ın karşısına çıkar ve Azize Aslanbey sen kim olarak bunları yapıyorsun diyerek geceye damga vuran sahnede yer yerinden oynadı.

Reyyan'ın Aslanbey Konağı'nda Azize Aslanbey'e kafa tuttuğu sahne geceye damga vurdu!

Reyhan'ın cevabı ise " Aslanbey konağının Hanımı " olarak demesi izleyenleri kat kat heyecanlandırdı.

Reyyan'ın Aslanbey Konağı'nda Azize Aslanbey'e kafa tuttuğu sahne geceye damga vurdu!

İŞTE GECEYE DAMGA VURAN SAHNE

Hercai 46. bölüm damga vuran sahne "Aslanbey Konağı'nın hanımı olarak!" | Hercai 46. bölüm izle | Video

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Reyyan'ın Aslanbey Konağı'nda Azize Aslanbey'e kafa tuttuğu sahne geceye damga vurdu!
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