Haberler Günaydın Haberleri Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!

sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan yanıtı olay oldu!

ile ilişkisini noktalayan sessizliği bozdu. Mart ayında ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı geçtiğimiz haftalarda son bulmuştu. Ayrılık haberinin hemen ardından Cem Yılmaz'ın adı O Ses Türkiye sunucusu ile anılmıştı. Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ile Saadet Özsırkıntı iddiaları yalanlasada güzel sunucu Saadet Özsırkıntı'nın Serenay Sarıkaya'yı hesabından takibi bırakması kafaları karıştırmıştı. Serenay Sarıkaya'nın gazetecilerin Saadet Özsırkıntı'nın kendisini takibi bırakmasını sorması üzerine verdiği yanıt olay oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın Saadet Özsırkıntı ile Cem Yılmaz aşkı hakkında açıklaması...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 11:54 Son Güncelleme: 6.11.2020 14:45 ABONE OL
Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!

ile ilişkisini noktalayan sessizliği bozdu. Mart ayında ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı geçtiğimiz haftalarda son bulmuştu.

Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!

Ayrılık haberinin hemen ardından 'ın adı O Ses Türkiye sunucusu ile anılmıştı. Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ile Saadet Özsırkıntı iddiaları yalanlasada güzel sunucu Saadet Özsırkıntı'nın 'yı hesabından takibi bırakması kafaları karıştırmıştı.

Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!

'nın gazetecilerin 'nın kendisini takibi bırakmasını sorması üzerine verdiği yanıt olay oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın Saadet Özsırkıntı ile aşkı hakkında açıklaması...

Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!

, önceki akşam restoran çıkışı koşar adımlarla mekandan ayrılırken görüntülendi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kayıtsız kalamayan Sarıkaya, aracının camını açarak, sorulara yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!

Habertürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz ay göğüslerinden estetik operasyon geçiren oyuncu, muhabirlerin "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna, "Arkadaşlar her şey yolunda iyiyim çok şükür" dedi.

Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!

Sarıkaya, sevgilisi ile ayrılık sorularına ise, "Arkadaşlar sonra konuşuruz, teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!

'ın, sunucu ile yakınlaştığı iddiası sonrasında, Özsırkıntı'nın sosyal medya hesabından kendisini takipten çıkarmasının hatırlatılması üzerine Sarıkaya, "Ben kendisini zaten takip etmiyordum. Hepinize kolay gelsin" diyerek mekandan ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA