Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu! Serenay Sarıkaya'nın kendisini takipten çıkan Saadet Özsırkıntı yanıtı olay oldu!

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya sessizliği bozdu. Mart ayında ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı geçtiğimiz haftalarda son bulmuştu.
Ayrılık haberinin hemen ardından Cem Yılmaz'ın adı O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı ile anılmıştı. Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ile Saadet Özsırkıntı iddiaları yalanlasada güzel sunucu Saadet Özsırkıntı'nın Serenay Sarıkaya'yı Instagram hesabından takibi bırakması kafaları karıştırmıştı.
Serenay Sarıkaya'nın gazetecilerin Saadet Özsırkıntı'nın kendisini takibi bırakmasını sorması üzerine verdiği yanıt olay oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın Saadet Özsırkıntı ile Cem Yılmaz aşkı hakkında açıklaması...
Serenay Sarıkaya, önceki akşam restoran çıkışı koşar adımlarla mekandan ayrılırken görüntülendi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kayıtsız kalamayan Sarıkaya, aracının camını açarak, sorulara yanıt verdi.
Habertürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz ay göğüslerinden estetik operasyon geçiren oyuncu, muhabirlerin "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna, "Arkadaşlar her şey yolunda iyiyim çok şükür" dedi.
Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz ile ayrılık sorularına ise, "Arkadaşlar sonra konuşuruz, teşekkür ederim" yanıtını verdi.
Cem Yılmaz'ın, sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı iddiası sonrasında, Özsırkıntı'nın sosyal medya hesabından kendisini takipten çıkarmasının hatırlatılması üzerine Sarıkaya, "Ben kendisini zaten takip etmiyordum. Hepinize kolay gelsin" diyerek mekandan ayrıldı.